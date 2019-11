El ayuntamiento asumirá la limpieza de los parques del río

El contrato del Ayuntamiento de Badajoz con Joca para la limpieza de los parques de ambas márgenes del Guadiana concluye el 30 de noviembre, y como no se ha resuelto el nuevo concurso para contratar a otra empresa, se van a la calle los 23 empleados que llevan cuatro años y medio realizando este trabajo. Ayer se reunieron con el concejal de Medio Ambiente, Jesús Coslado, para expresarle su preocupación y pedirle una solución. Todos tienen discapacidad y sobre la mesa ponen su alto riesgo de exclusión social. Su incertidumbre es saber quién pagará su nómina de diciembre. A partir del lunes, funcionarios del servicio municipal tendrán que asumir sus tareas.

Joca es la concesionaria pero dependen de dos subcontratas, Sie 2000 y Ecolimpiezas. Coslado solo les pudo expresar que espera que el concurso se resuelva cuanto antes, en las próximas semanas. El concejal confirmó tras la reunión que como solución provisional se «moverán» algunos funcionarios destinados a otras zonas para jacer las labores imprescindible en los parques del Guadiana y explicó que en esta época del año el mantenimiento «es más sencillo».

PERSONAL SUBROGABLE / En nombre de sus compañeros, Máximo Manuel de Fuente, lamentó verse «abocados a quedarnos en paro» a partir del lunes «porque el ayuntamiento no quiere saber nada de nosotros». De Fuente arguyó que son personal subrogable y se deben incorporar a la nueva empresa que asuma el servicio. No van a permitir, según dijeron, que el personal del ayuntamiento asuma su trabajo y están dispuestos a acudir el lunes a cumplir su jornada, pues temen que se municipalice el servicio, aunque creen que es ilegal, según expresó otro trabajador, Pedro Colchón. «Y si hay que denunciar se denunciará, porque nuestro contrato está adscrito a ese servicio y no puede entrar personal del ayuntamiento», recalcó. Coslado, por su parte, negó esta posibilidad y apuntó que no solo se ha sacado a concurso e sino que se ha ampliado el ámbito de actuación.

El concurso se encuentra en suspensión cautelar. El ayuntamiento lo convocó en junio y los plazos se han alargado en el tiempo. Primero se presentaron alegaciones y se paralizó el procedimiento. Posteriormente e adjudicó provisionalmente a Sie 2000 (del grupo Ruiz) pero tenía que aportar documentación que no presentó porque consideraba que no se ajustaba a derecho y se eligió a la segunda, la UTE Saneba y Extrepronatur. Sie 2000 ha recurrido al Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Extremadura, que ha paralizado el proceso, a la espera de que alcance una decisión. Coslado explicó que esperaba que este contrato estuviera ya adjudicado «hace bastante tiempo» y ahora confía en que el recurso se resuelva «en breves fechas». El concejal desea que estos trabajadores recuperen pronto su puesto, «no solo porque lo merecen, porque han hecho un trabajo excelente en este tiempo, sino porque deberían haber contado con más medios y su dedicación ha sido impecable». Así se lo transmitió ayer «y haré lo posible para que se resuelva cuanto antes». Sobre la posibilidad de prorrogar el contrato a Joca, el concejal señaló que la desestimó porque las condiciones que exigía esta empresa «excedían la capacidad legal».