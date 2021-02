El Ayuntamiento de Badajoz adjudica el contrato plurianual de asfaltado y bacheo

El Ayuntamiento de Badajoz ha adjudicado el contrato plurianual de asfaltado y bacheo de la ciudad a la empresa Construcciones y Obras Llorente SA por importe de 1.574.550 euros para actuar en una superficie total de 235.000 metros cuadrados. Es uno de los contratos más importantes del ayuntamiento pues se licita por un plazo de 3 años. El portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, espera que a la mayor brevedad empiecen estos trabajos, según manifestó ayer cuando informaba de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Este contrato plurianual salió a licitación a finales de noviembre por 2.250.000 euros. El pliego no recoge una relación de calles que se vayan a asfaltar sino que las actuaciones se acometerán «a demanda» del ayuntamiento por su urgencia. El servicio de Vías y Obras ya tiene detectadas las necesidades prioritarias. El mayor esfuerzo inversor se localizará este año, de 800.000 euros, para «un plan de choque». Gragera explicó que se trata de dar una respuesta eficaz y rápida a los problemas del firme en muchas calles de Badajoz. Para poder realizar estos trabajos se tienen que dar unas condiciones climatológicas adecuadas. No se puede asfaltar a menos de 5 grados y el tiempo no puede ser excesivamente húmedo. Estas campañas se pueden prolongar entre 10 y 15 días e implican que las vías se tengan que cortar al tráfico rodado, por lo que se debe tener seguridad de que no se verán interrumpidas para causar el menor trastorno posible.