El Ayuntamiento de Badajoz aprueba el presupuesto de 2018 a un mes y medio de finalizar el año

El Ayuntamiento de Badajoz, gobernado por el Partido Popular, ha aprobado hoy en sesión plenaria extraordinaria sus presupuestos para 2018 con el apoyo de Ciudadanos, mientras PSOE, Podemos y el concejal no adscrito, Luis García Borruel, ha votado en contra.

Los cuatro grupos de la oposición han recriminado al equipo de gobierno su tardanza a la hora de elaborar el presupuesto, a mes y medio de que finalice el año, cuando en otras administraciones públicas se ha aprobado el de 2019, como lo hizo ayer la diputación pacense.

La concejala delegada de Hacienda y Economía, María José Solana, ha explicado que las cuentas ascienden a casi 110 millones de euros, 5,5 millones más que el pasado ejercicio, lo que demuestra que Badajoz es una ciudad "económicamente ejemplar" que garantiza la prestación de servicios a la población.

Entre otras, ha resaltado las partidas destinadas al expediente de declaración de los carnavales y la Semana Santa como fiesta de interés turístico internacional, la piscina de la margen derecha, el plan periurbano, el incremento en servicios sociales o el reconocimiento a los trabajadores.

Por su parte, el PSOE manifestado que estos son "postsupuestos, porque de pre no tienen nada" y ha tildado al PP de tener "poca ilusión", de intentar arreglar la ciudad después de tenerla tres años "abandonada", de querer promocionar a los concejales Julia Timón y Borruel y de no "cumplir los presupuestos y faltar a la palabra hecha a los ciudadanos".

Asimismo, ha asegurado que no han querido contar con los socialistas para consensuar las cuentas y ha solicitado que se implanten más contenedores soterrados, se oculte el cableado aéreo y mayor homogeneidad en plazas y calles.

Podemos ha indicado que se trata de unos presupuestos "continuistas, insolidarios y sin participación ciudadana ni con los demás grupos", por lo que ha respondido a Solana que "no son los presupuestos que necesita la ciudad" y que hay partidas "insuficientes" en muchos aspectos como el gasto social.

En su primera intervención, Ciudadanos ha expresado que no le gustan las cuentas presentadas y que se haya hecho a su espalda, aunque posteriormente las ha aprobado, y luego ha detallado las propuestas que ha introducido durante la legislatura como la modificación de la bonificación a las familias numerosas.

En cuanto al concejal no adscrito, ha reprochado que no se ejecute el presupuesto de los años anteriores y ha dicho que está de acuerdo con que se privaticen algunos servicios pero no con el abuso de la privatización.

El alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha llamado la atención a los concejales de Podemos Remigio Cordero por insinuar que "dan" los contratos municipales cuando "se consiguen por concursos limpios" y a Fernando de las Heras por decir que "es una desgracia para la ciudadanía" las intervenciones de la portavoz de Cs.

Por otro lado, el PP ha sacado adelante la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) con el apoyo de Cs y los votos en contra PSOE y Podemos y la abstención de Borruel.

También se ha aprobado la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y la plantilla presupuestaria del Instituto Municipal de Servicios Sociales y la Fundación Municipal de Deportes con el apoyo de las formaciones naranja y morada y la abstención de los socialistas y Borruel.