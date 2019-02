El Ayuntamiento de Badajoz aprueba la subida salarial del 2,25% a los empleados municipales

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con los votos favorables del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito, la abstención del PSOE y en contra de Podemos Recuperar Badajoz un expediente de modificación presupuestaria que permite la subida salarial del 2,25% a los empleados municipales del consistorio y sus organismos autónomos.

La concejala de Hacienda, María José Solana, ha explicado durante la sesión plenaria celebrada hoy, que este expediente de modificación presupuestaria por transferencia de créditos dentro del presupuesto general 2019 permite cumplir la subida del 2,25% del sueldo a los funcionarios, así como a los ediles entre los que se cuentan los de Podemos Recuperar Badajoz que han votado en contra.

Un incremento salarial que se puede llevar a cabo, ha destacado, mediante el ahorro que ha supuesto la instalación de luces LED en el alumbrado público de la ciudad gracias al programa europeo Jessica-Fidae, sobre lo cual el concejal del PSOE, Emilio Pérez, ha detallado la cuantía de dicho incremento en 754.000 euros, de los que 130.000 euros se corresponden con el personal de confianza entre los que se incluyen los secretarios de cada grupo.

El portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, ha agregado que su grupo apoyó las lámparas LED pero para destinar el ahorro a gasto social y no a la adjudicataria del consumo eléctrico Endesa, que ha comunicado al ayuntamiento que, con motivo del ahorro que supone esta tecnología, "necesitan mantener su margen de beneficio" e incrementan en un 15 por ciento el gasto.

Al respecto, ha criticado que el consistorio se ahorra 700.000 euros en lugar de 1,2 millones y el "beneficiario en última instancia de esta aprobación" es dicha empresa en un punto en el que el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha trasladado a Cordero que el "beneficiario o no" de la subida de precios será el adjudicatario del concurso que, al no haber sido renovado el contrato, tiene que salir a licitación, por lo que le ha pedido que "no dé por hecho que será Endesa".

Por su parte, la concejala de Ciudadanos, Julia Timón, ha felicitado que el ahorro de estas lámparas ha permitido que esta subida salarial no grave al ayuntamiento y ha mostrado la "satisfacción" de Cs de haber apoyado ese proyecto que se ha "adjudicado como un auténtico éxito"; mientras que el edil no adscrito, Luis García Borruel, ha señalado la importancia que supone en esta modificación presupuestaria el aumento salarial de los funcionarios.

También se ha aprobado con el voto a favor del PP, Cs y Borruel y en contra de PSOE y Podemos un reconocimiento extrajudicial de créditos relativo al abono de las entradas para la Feria Taurina de San Juan que cada año adquiere el ayuntamiento para sortearlas entre los centros de mayores por unos 45.000 euros, y de dos facturas del Alcazaba Festival del pasado año relativas al montaje y desmontaje del escenario por unos 50.000 euros y a sonido, pantallas e iluminación por unos 29.000 euros.

Cuenta general de 2017

En clave económica, la sesión plenaria también ha ratificado con los votos a favor del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito y la abstención de PSOE y Podemos la Cuenta General del año 2017, una herramienta contable de obligatoria presentación en relación a la cual estos dos últimos grupos han criticado al equipo de gobierno el retraso en el cumplimiento de los plazos para su aprobación.

Además, y por unanimidad de los grupos, se ha dado luz verde a dos propuestas de la Alcaldía de nominación de una calle al músico badajocense Gabriel García García, Maestro Gaby, y al maestro y escritor Pedro Montero Montero y otra para la nominación de la calle Joaquín Expósito Izquierdo 'El niño de Badajoz' a petición del presidente de la Tertulia flamenca Porrina de Badajoz, la Asociación de Arte Flamenco y la Peña Flamenca La Encina, ambas de Badajoz.