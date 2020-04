El Ayuntamiento de Badajoz aún no dispone de las 20.000 mascarillas infantiles

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Como les gusta a los políticos estar en la foto y dar un titular. Sr Fragoso no anuncie nada hasta que tenga algo seguro. No tenga a los padres recorriendo farmacias para conseguir un producto que no hay. Sr Fragoso sea responsable.