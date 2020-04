El Ayuntamiento de Badajoz descontará a los vendedores ambulantes parte de la tasa por no celebrarse los mercadillos

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha firmado esta mañana el decreto de medidas fiscales que concreta las ya anunciadas con anterioridad y que pretenden reducir la presión a ciudadanos y empresarios. Entre las novedades, ha anunciado que se suspenden los recibos de la tasa de mercadillos que está al cobro en estos momentos, de manera que los vendedores ambulantes no pagarán nada ahora porque se traslada a finales de año y además se les recalculará la tasa, de manera que se les descontarán todos los días que no han podido ejercer su actividad. Es la medida fiscal que permite el Gobierno, según el alcalde, pero ha señalado que el ayuntamiento intentará avanzar más aún para ayudar al sector. Lo mismo se hará con los veladores, de manera que aunque esta tasa no está al cobro, una vez que pase el estado de alarma, los días que no se han podido instalar, cuando ya se coloquen, se recalculará el nuevo recibo.

Asimismo, según ha señalado, se va a suspender la liquidación o emisión de recibos de todos aquellos servicios que presta el ayuntamiento y que ahora no se pueden utilizar o recibir. Si algún recibo se ha cobrado por anticipado, porque así era su mecanismo de gestión, de oficio se procederá al recálculo y a la devolución de la parte que no se haya usado.

En cuanto a los impuestos, la mayoría de la carga impositiva se traslada a final de año, de manera que se ha modificado el calendario fiscal. El periodo de pago del IBI, de naturaleza urbana y rústica, será del 8 de junio al 1 de diciembre del 2020, el mismo que para la tasa de entrada y salida de vehículos y la de veladores (además de la corrección de la cantidad que se va a cobrar). En cuanto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), será del 1 de septiembre al 1 de diciembre y la tasa de mercadillos, por un lado se hará un único pago, en lugar de los dos que hay ahora, para anular el que en estos momentos está vigente y se pospone para lanzarlo desde el 1 de septiembre al 1 de diciembre. Con el único impuesto que hasta ahora está vigente, el de vehículos, se ha propuesto lanzar el periodo de pago voluntario hasta el 30 de mayo. Además ningún recibo domiciliado se va a pasar al cobro durante el periodo del estado de alarma.

Ha anunciado asimismo que están trabajando en un paquete de ayudas económicas, pero deben adaptarse a la legislación, aunque la voluntad política "es clara".

Además, se suspende el pago en periodo voluntario y ejecutivo de las deudas liquidadas por la Administración de Estado, hasta el 30 de abril o el 20 de mayo.

El alcalde ha destacado que se da prioridad a la concesión de aplazamientos o fraccionamientos de pagos de las deudas tributarias especialmente de personas vulnerables, a las que se dará facilidades.

Por último, ha propuesto a la empresa concesionaria del agua, Aqualia, que articule un sistema sencillo para solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago del agua y se agilice la concesión de solicitudes de tarifas sociales, además de recordarle de que está prohibido cortar el suministro.