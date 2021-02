El Ayuntamiento de Badajoz estudia el protocolo de Sanidad para reabrir los parques

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, había condicionado la reapertura de los parques infantiles de la ciudad a que la Dirección General de Salud Pública aclarase algunas dudas sobre las normas sanitarias a seguir en este tipo de espacios para evitar los contagios, como el cálculo de los aforos. La respuesta a su consulta llegó ayer: «No hay medidas específicas previstas para este tipo de actividad, pero sí le son aplicables las generales establecidas en diferentes normativas».

En este sentido, Salud Pública, que mostró su intención de regular las actividades que como esta no cuentan con medidas preventivas propias, indica en su escrito que en los parques infantiles y sus alrededores, como en el resto de espacios de uso público tanto cerrados como al aire libre, no se pueden reunir más de 6 personas, salvo en el caso de convivientes, que es obligatorio el uso de mascarilla para los mayores de 6 años, que hay que guardar la distancia de seguridad y que se deben desinfectar de forma frecuente todas las superficies.

En cuanto al cálculo de los aforos, expone que se debe garantizar que cada persona cuente con una superficie de entre 2,5 y 3 metros cuadrados para respetar la distancia interpersonal, que se deben controlar las entradas y salidas y circulación interna de las personas para evitar aglomeraciones y que, «por su similitud» serían aplicables las medidas de limpieza de desinfección frecuente de las atracciones y el uso de cartelería para informar de las normas.

Además, la Junta ha remitido al ayuntamiento un anexo con recomendaciones para parques de juego infantil en espacios abiertos, en el que se aúnan medidas establecidas en la normativa «con la evidencia científica disponible». En este último, además de los preceptos ya citados, se aconseja instalar marcadores de distancia, establecer horarios de mañana y de tarde, tomar la temperatura a los usuarios, formar grupos de hermanos y amigos para minimizar la interacción entre niños y que cada uno utilice un juego distinto y el uso esté limitado de 15 a 30 minutos, la higiene de manos antes de su uso, la clausura de la fuentes de agua o la prohibición de comer y beber dentro del parque.

También se recomienda que al menos una persona de la entidad responsable de las instalaciones esté «permanentemente» en las mismas para velar por el cumplimiento de las medidas preventivas y que se recuerde a los padres que estas disminuyen el riesgo de contagio, pero que este «nunca será 0». El anexo añade al final que si no se puede garantizar la implementación de las medidas, se recomienda no abrirlas.

El Ayuntamiento de Badajoz, la única de las grandes ciudades extremeñas que mantiene los parques cerrados, está estudiando el protocolo, para tomar una decisión al respecto. El alcalde aseguró ayer que está todo dispuesto para la desinfección y puesta a punto de estos espacios para cuando llegue el momento de su reapertura. Fragoso, antes de recibir el escrito de Salud Pública, seguía aludiendo a la prudencia para justificar que aún no se hayan abierto estos espacios, pues pese a que la situación epidemiológica de la ciudad es mucho mejor, «no hemos ganado la batalla al virus», alertó. Aseguró que no tiene la intención de «hacer la puñeta» a ningún niño, y criticó que el portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, anunciase que lo llevaría al juzgado si no abría los parques antes del viernes.

«Me parece una absoluta irresponsabilidad», dijo Fragoso, que calificó la actitud del portavoz socialista como una «pataleta» y recalcó que él no va a actuar por «presiones».

Por su parte, el PSOE sí consideró que su anuncio de acudir al juzgado ha tenido «efecto» y dio por hecho que Fragoso rectificará y abrirá los parques, por lo que pidió que se planifique su desinfección con la cuadrilla «anunciada hace 10 meses».