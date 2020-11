El Ayuntamiento de Badajoz pierde 100.000 euros al año por el mal uso de lo contenedores amarillos

Los pacenses no atinamos con lo que vertemos en los contenedores amarillos, destinados a envases de plástico, latas y briks. De cada 10 residuos que depositamos, solo entre 3,5 y 4 son correctos, lo que quiere decir que el 60% son impropios. Debido a este mal uso, el Ayuntamiento de Badajoz pierde anualmente 100.000 euros y solo percibe 270.000 de Ecoembes, que es la organización que se encarga en España del reciclaje del contenido de estos contenedores. Más malos datos: si la media en el país española está en 17,1 kilos por habitante y año de lo que se recoge en los contenedores amarillos, en Badajoz el año pasado fue de solo 11 kilos y la previsión es terminar el 2020 con 12,31 kilos, que aunque algo superior, todavía dista mucho del mejor comportamiento de la media nacional.

Para intentar educar a la ciudadanía en el bueno uso de estos contenedores, la Concejalía de Limpieza ha organizado una campaña de concienciación, que en una primera fase consistirá en buzonear, casa por casa, cartas explicativas para recordar a los vecinos qué tipo de envases son los que se deben depositar. Una segunda parte consistirá en premiar a aquellos que lo están haciendo bien, de manera que desde la concejalía se realizará una comparativa por zonas y en aquellas donde los ciudadanos demuestren su correcto comportamiento, recibirán un obsequio, aún por definir, según ha explicado el concejal del área, Alejandro Vélez.

El concejal da un consejo muy claro sobre qué se debe y no se debe hacer con los residuos: aquellos con los que no se tenga claro si su destino es el contenedor amarillo, lo mejor es depositarlos en el verde, para evitar la penalización. Según ha explicado esta mañana, entre lo impropios más frecuentes que aparecen en los contenedores amarillos están los residuos textiles, que representan un 10%. También encuentran plásticos que no son envases (7%) y, curiosamente, papel y cartón (otros 7%), además de embalajes comerciales, juguetes, cedés y hasta pañales. Vélez ha recordado que los envases destinados al contenedor amarillo incluyen un símbolo de reciclaje. En Badajoz y sus pedanías existen repartidos 544 contenedores amarillos.