El Ayuntamiento de Badajoz prevé una nueva escuela profesional para formar a 45 desempleados

Me parece bien. Simplemente porque no nacen niños. La edad de jubilación se retrasa a los 67 cuando teníamos que estar lilis a los 61. Los que hemos hecho bien las tareas. El Gobierno de Extremadura ha de tener cuidado con el Ayto de Badajoz. Utiliza estas ayudas de manera garbancera vulnerando la Ley Orgánica de Protección de Datos. Igual que Torrente. Evidentemente la Consejería de Hacienda tiene registrada la invitación para auditar la tropelía. En el Portal Ciudadano. No creo que el bipartidismo se tire piedras a su propio tejado.