El Ayuntamiento de Badajoz promociona a los negocios locales que siguen abiertos

No solo los supermercados y grandes superficies siguen abiertos y realizan envíos a domicilio. Muchas tiendas de barrio y también restaurantes se han reinventado ofreciendo a sus clientes llevar sus productos hasta sus casas. Pero el consumidor debe saber que existen y para ello desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Badajoz se ha puesto en marcha la campaña #YoSigoAbiertoBadajoz, que básicamente consiste en promocionar a los negocios que están funcionando. Lo hará a través de la web municipal, que desde ayer ofrece un formulario para quienes quieran sumarse al listado, como se ha hecho con la red de voluntariado. Con los inscritos se elaborará un catálogo a disposición de los ciudadanos.

El concejal de Comercio, Ignacio Gragera, comenzó lanzando la iniciativa con un mensaje en Instagram, con el que se dirige al sector para ofrecer a los comerciantes «que la gente conozca que seguís en plena actividad» e invita a aquellos que estén interesados a darles difusión en las redes sociales. Gragera explica que mucha gente que ahora está encerrada en casa no conoce que hay muchos negocios en Badajoz que continúan abiertos. El problema que tiene la concejalía es que desconoce cuáles son a partir de los listados oficiales que existen. La idea es ofrecerles la posibilidad de ponerse en contacto con el ayuntamiento y aportar sus enlaces y direcciones para crear una base de datos de tiendas abiertas y darles difusión, con su consentimiento. «La intención es ofrecerles la promoción y el empuje que necesitan a día de hoy», señala Gragera. La mayoría son tiendas de alimentación, pero también negocios de hostelería que llevan a domicilio comida preparada. De momento, la concejalía ha enviado una carta a asociaciones de comerciantes y de vecinos para trasladarles la iniciativa.

Una de las que se ha echado hacia adelante es la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo Accho, que ya ha elaborado una guía de comercios que dan servicio a este entorno, que se actualiza continuamente.

La experiencia de Semilla y Grano: "Necesitamos apoyo de la clientela"

Semilla y Grano, en la calle Virgen de la Soledad, en el Casco Antiguo de Badajoz, es una de las tiendas de barrio que sigue abierta, aunque ha reducido su horario al de mañana (de 10.00 a 14.00 horas de lunes a sábado). Atiende en el local y también a domicilio. En ella trabajaban dos personas, pero ya han tenido un ERTE, y se ha solo quedado una «y en abril ya veremos». Coincidiendo con el estado de alarma las ventas han caído en picado. Según su responsable, Sergio Corchado, al principio la gente se abasteció de todo en los supermercados y se notó. Ahora vislumbra un repunte con sus clientes. Para este comerciante, es el momento de reivindicar el apoyo al pequeño comercio. «Si se ven las calles vacías ahora mismo, si la gente no compra en las tiendas de barrio, después seguirán vacías, porque cerrarán», advierte, al tiempo que defiende que «hay que apoyar a los autónomos». Confía en que este negocio sobreviva a la crisis, pero avisa de que «una tienda no cierra porque uno quiere sino porque no tiene el apoyo de la clientela, por eso lo que hay que reivindicar ahora es más comercio local y menos grandes almacenes».

En Semilla y Grano venden «de todo menos pescado», describe Corchado, para definir a qué se dedican, fundamentalmente alimentación a granel (legumbres, especias, pasta, infusiones, harinas...), aunque en esta nueva etapa ha diversificado su oferta e incluye nuevas conservas y hasta papel higiénico, cómo no. No faltan los productos de limpieza del hogar y de higiene corporal, también a granel. Además van a introducir carne de producción ecológica por encargo, «cuando termine esto». Corchado reconoce que es difícil que la gente sepa que siguen abiertos, aunque se mueven en las redes sociales. Tienen tienda on line (semillaygrano.com) a través de la cual se puede realizar el pedido, llamando al teléfono fijo o por WhatsApp (645 78 99 48), este último se acaba de incorporar para facilitar aún más la relación con el cliente.