Badajoz quitará aparcamientos para ampliar terrazas

Ayudar a la hostelería para que remonte en esta época de crisis y que no se pierdan puestos de trabajo. Con este objetivo el Ayuntamiento de Badajoz se está dando prisas para implantar medidas que permitan ampliar los espacios de las terrazas. Para ello, va a permitir que provisionalmente se eliminen plazas de aparcamiento en las calzadas para ganar espacio destinado los peatones, como obliga el decreto publicado el pasado sábado por el Gobierno central, si los bares quieren sacar a la calle el máximo de veladores, con el límite de la licencia concedida el año pasado. Así, de forma provisional se va a peatonalizar la mitad de la céntrica plaza de los Alféreces, para que los hosteleros puedan ocupar más acera con mesas y sillas más distanciadas, y además se han quitado aparcamientos de la plaza de Portugal, en Isidro Labrador (San Roque), en Fernández de la Puente, en la calle Alcántara (María Auxiliadora), tres aparcamientos en Somoza Rivera, en Jalifa y en Rey Mudafar (en el entorno del parque de San Fernando).

El alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, acaba de explicar que las autorizaciones de ampliación de terrazas se irán concediendo a medida que vayan llegando (se ha presentado 71 solicitudes de hosteleros). Fragoso insistió en que la normativa vigente no es la que le gustaría, pero limita los veladores a la mitad y solo permite llegar al 100% si se ganan espacios peatonales proporcionalmente de manera provisional. En el servicio de Vías y Obras están estudiando "caso por caso", tras constatar que más del 90% de las terrazas se van a poder ampliar, según el análisis realizado por distritos junto a la Policía Local de Badajoz, cuyos resultados ya publicó este diario. Según el alcalde, Badajoz es la primera ciudad que no solo ha tomado medidas sino que las está aplicando y, de hecho, ha asegurado que ya se están enviando las primeras autorizaciones. Fragoso pide "comprensión" y asegura que si alguna medida no funciona se irá "ajustando" porque "queremos ayudar en todo lo que podamos al sector con la ley que nos han hecho".

Por otro lado, el alcalde ha informado de que el ayuntamiento ha ofrecido a Cáritas Diocesana las instalaciones de Ifeba para que pueda utilizarlas como almacén provisional para albergar una donación de la empresa Pascual desde donde repartirla a las Cáritas parroquiales.