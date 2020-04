El Ayuntamiento de Badajoz repartirá 20.000 mascarillas infantiles

20.000 mascarillas infantiles destinadas a la población de Badajoz con edades comprendidas entre 4 y 14 años, calculada en 18.500 niños. El alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, acaba de anunciar que el ayuntamiento ha contratado la adquisición de este montante de mascarillas para repartirlas entre los más pequeños. Según ha explicado, la compra está bloqueada hasta comprobar el certificado de homologación y de seguridad y una vez que llegue este material a Badajoz -calcula que ocurrirá a principios de la próxima semana-, se repartirán.

El sistema de reparto no está aún claro. Fragoso sí ha podido adelantar que por una parte se va a aprovechar el dispositivo organizado para la distribución de comida a los niños con beca de comedor escolar (unos 850, según el alcalde), que serán los primeros en recibir estas mascarillas, así como los de familias que reciben ayudas de alimentación por parte de Cruz Roja. Para repartir el resto de las mascarillas se ubicarán unos puntos coordinados distribuidos por toda la ciudad a los que se deberán dirigir los padres para recogerlas.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Badajoz forma parte de las medidas adoptadas con motivo de la salida de los niños a la calle a partir de este domingo. A este respecto, el alcalde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al compromiso de todos los padres para que no lleven a cabo acciones que puedan poner en peligro "a la sociedad en su conjunto". En principio, en Badajoz, y mientras la orden pendiente del Gobierno central no se publique con instrucciones en otro sentido, en Badajoz no se abrirá ningún parque, para evitar precisamente la aglomeración de personas. Lo que sí va a realizar mañana el ayuntamiento pacense es una gran actuación de desinfección coordinada desde el servicio municipal de Limpieza junto con la Concejalía de Parques y Jardines. En esta operación, que se plantea como un "elemento de seguridad psicológica" intervendrán 38 vehículos y 50 trabajadores, por toda la ciudad y los poblados.