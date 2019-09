El ayuntamiento explora la opción privada del parking en Valdepasillas

El Ayuntamiento de Badajoz no ha escarmentado con la obra interminable del aparcamiento subterráneo de la plaza de Conquistadores y vuelve a plantearse el mismo modelo de concesión para el anunciado en el subsuelo de la barriada de Valdepasillas.

Según explicó ayer el portavoz de Cs y futuro alcalde en los dos últimos años de legislatura, Ignacio Gragera, existe «cierto interés privado» en acometer esta inversión, aunque de momento solo ha sido de manera informal, por lo que el ayuntamiento va a intentar explorar esta vía. De forma provisional ya se están viendo las ubicaciones para dar solución a la demanda de estacionamiento, pero si existe una propuesta en firme de un promotor privado interesado en construirlo y explotarlo, desde el ayuntamiento no se le pondrán trabas. Si no pudiese salir adelante, se haría por iniciativa pública, como el aparcamiento de Santa María.

La construcción de un nuevo parking en Valdepasillas es uno de los compromisos a cumplir en los 100 primeros días dentro del acuerdo programático firmado por Ciudadanos con el PP. Este plazo termina el 11 de octubre si el recuento comienza el 4 de julio, cuando quedó conformado el gobierno tripartito y no parece que vaya a dar tiempo.

Gragera reconoció que no está satisfecho porque los compromisos no se están cumpliendo al «ritmo» que se marcaron, tanto Cs como el PP. Pero argumentó que «hay cuestiones que no solo dependen de nosotros», pues el verano ha ralentizado ciertos trámites por las vacaciones del personal. Gragera anunció que en las próximas semanas plantearán en qué estado se encuentra cada una de las medidas «y a partir de ahí intentar agilizarlas lo máximo posible». Según dijo, la voluntad es iniciar todos los expedientes que aún no se han anunciado aunque ya se haya avanzado en trabajos previos. Así, se refirió a la intención de cerrar la Alcazaba en horario nocturno, para lo cual ya han mantenido reuniones con todas administraciones involucradas que tienen actividad dentro del recinto, pues el ayuntamiento no prevé tomar decisiones unilaterales sin tener en cuenta las necesidades de la Biblioteca de Extremadura, la Facultad de Comunicación y el Museo Arqueológico. Ya se han reunido para que conocer sus horarios y la capacidad del personal de vigilancia para cuadrar los servicios. Asimismo, según apuntó, se han dado pasos para la creación del Consorcio Patrimonial del Casco Antiguo.

Un compromiso que sí se ha cumplido ha sido la incorporación de los conserjes limpiadores a los colegios. El acuerdo de gobierno entre Cs y PP incluía además en los 100 primeros días implantar la administración eléctrónica, llevar los servicios administrativos a los centros cívicos, impulsar el Reglamento de Participación Ciudadana, modificar el Plan General Municipal, dotar a la ciudad de nuevo suelo industrial, construir un parking en el palacio de Godoy, crear una Oficina de Atención Empresarial y que los poblados cuenten con autobús urbano los fines de semana. Total, nada.