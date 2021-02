El ayuntamiento invertirá 215.000 euros en completar el campo de fútbol de Cerro de Reyes

El Ayuntamiento de Badajoz sacará a concurso en los próximos días la primera de las actuaciones de la segunda fase de remodelación del campo de fútbol de Cerro de Reyes, la renovación del sistema de iluminación, a la que le seguirán también en breve los trámites para la construcción de los nuevos vestuarios, con una inversión total de 215.000 euros. El nuevo campo de fútbol 11 de Cerro de Reyes (que se puede dividir en dos simultáneos de fútbol 7) está en uso desde finales de octubre, sin iluminación y sin vestuarios.

El alcalde, Francisco Javier Fragoso, que visitó ayer estas instalaciones, informó a los medios de que los trabajos para la nueva iluminación tendrán un coste de 65.000 euros y permitirán ganar dos horas más de uso al campo, más allá de las horas de sol. Por su parte, los nuevos vestuarios, cuyo proyecto ya se está redactando, supondrá una partida de 150.000 euros.

Fragoso recordó que en la primera fase de esta actuación se invirtieron 330.000 euros con financiación conjunta entre ayuntamiento y Junta de Extremadura (200.000 euros), que permitió colocar césped artificial y el cambio del cerramiento. Estas instalaciones llevaban 12 años abandonadas, lo que contribuyó a su progresivo deterioro. Para gestionarlo, el ayuntamiento ha firmado un convenio con la con la Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes, que ha venido reclamando la iluminación, para ampliar el tiempo de uso, y los vestuarios, dado que los antiguos han tenido que ser demolidos por su mal estado.

Fragoso destacó que el nuevo campo de fútbol ha hecho que el entorno «gane muchos enteros», por el simple hecho de sustituir el cierre de muros sólidos por malla permeable, lo que permite ver desde fuera la actividad que se desarrolla en el interior.

ESCUELAS DEPORTIVAS / Por otro lado, el alcalde informó de que debido a que la evolución de los contagios por covid está siendo muy positiva en la ciudad, la Fundación Municipal de Deportes (FMD) retomará su actividad en todas las instalaciones. El martes 23 se reanudarán los cursos y las escuelas municipales deportivas en las mismas condiciones que abrieron en diciembre. Es decir, con grupos burbuja de alumnos del mismo colegio. Fragoso mostró su confianza en que este sea «el paso definitivo hacia la nueva normalidad» y que el curso próximo las escuelas puedan funcionar como en ediciones anteriores a la pandemia.

PARQUES INFANTILES / En cuanto al cierre de los parques infantiles de la ciudad, sigue sin haber fecha de reapertura. «Vamos a esperar los datos de este fin de semana y si todo va bien, ya nos lo plantearemos», señaló el alcalde, quien defendió que mantener las áreas de juegos para niños precintadas no es una decisión que se fundamente en «un antojo», sino que tiene que ver con riesgos para la salud. Fragoso reconoció que no es una decisión fácil, como también señaló que la relación de los niños en los parques, donde además el aforo no se puede controlar, no es la misma que en los colegios, donde existen grupos burbuja.