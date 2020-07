El ayuntamiento licitará de nuevo el centro de día de Llera

El Ayuntamiento de Badajoz volverá a sacar a concurso el centro de día de Llera, que Cruz Roja cerró definitivamente hace unas semanas por falta de financiación, según confirmó el concejal del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas.

Según explicó, se han recibido distintas propuestas y se abrirá una convocatoria pública para su adjudicación, «valorando fundamentalmente que pueda ser utilizado como centro de día como anteriormente estaba concebido».

Será la segunda vez que estas instalaciones se sacan a concurso público, pues en el 2015 se adjudicaron ala empresa Clece por 200.000 euros. El contrato era de un año, prorrogable otros diez, pero 8 meses después no había clientes y el equipo de gobierno tomó la decisión de rescindir el contrato con la concesionaria.

Cruz Roja solicitó su cesión en el 2016, para trasladar a los usuarios que atendía en su centro de día de la calle Benegas y en el de alzhéimer de la calle Museo. El Ayuntamiento de Badajoz se lo cedió este inmueble a Cruz Roja en el 2017 por un periodo cinco años, prorrogables, pero el pasado mes de junio la oenegé decidió suspender el servicio, en el que se prestaba atención a 25 mayores, por falta de financiación.

Cavacasillas apuntó que la rescisión del contrato se produjo de manera «unilateral» y que el mobiliario que hay en el centro de día de Llera pertenece al IMSS, por lo que la voluntad es que se preste un servicio que sea «lo más parecido al que la Junta cerró», dijo. El equipo de gobierno y el PP culpan del cierre de este recurso a los «recortes» de la administración regional. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, ya advirtió en mayo de que se cerraría porque la Junta le retiraba la ayuda con la que mantenía este recurso, pero Cruz Roja lo negó y explicó que estaba a la espera de la resolución de la convocatoria de subvenciones del Sepad a proyectos de atención a personas con problemas cognitivos.

También la Consejería de Sanidad rechazó que se le hubiera retirado ninguna ayuda, pues en el 2019 se le habían concedido 82.000 euros y la de este año estaba en fase de valoración, al tiempo que señaló que la decisión de cerrar el centro era potestad exclusiva de la oenegé y no de la Junta. Cruz Roja llevaba esperando esos fondos desde diciembre y al no poder asumir el coste tomó la decisión de no retomar el servicio tras el estado de alarma.