El ayuntamiento proyecta un nuevo estadio orientado al fútbol femenino

El Ayuntamiento de Badajoz aspira a que la ciudad cuente con unas nuevas instalaciones deportivas orientadas prioritariamente al fútbol femenino, en respuesta a las necesidades del Liberbank Santa Teresa Badajoz, un equipo de gran proyección que ha creado cantera e impulsa numerosas actividades en su ámbito. Según ha confirmado el concejal de Deportes, Juancho Pérez, la pretensión es contar con un nuevo campo de fútbol 11 de césped artificial donde pueda jugar este equipo, que ahora recibe a sus rivales en El Vivero.

En la visita que realizó a primero de mes el alcalde, Francisco Jaiver Fragoso, al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre los temas que puso sobre la mesa, incluyó la propuesta para firmar un convenio entre el Consejo Superior de Deportes, la propia Junta y el ayuntamiento para la construcción de instalaciones deportivas en Badajoz que, aunque abiertas al conjunto de la ciudad, se orienten principalmente a la práctica del fútbol femenino. La respuesta de la Junta a esta solicitud es que «en estos momentos se está valorando su viabilidad», según ha informado el Ejecutivo autonómico a este diario.

El ayuntamiento trabajan sobre la ubicación concreta de estas instalaciones, que el concejal de Deportes no ha querido adelantar, a la espera de que exista una mayor concreción, para no generar expectativas que después no se vayan a poder cumplir. Lo que el ayuntamiento pide a la Junta es contar con su colaboración una vez que tenga el proyecto.

El equipo femenino de Liberbank Santa Teresa de Badajoz disputa esta temporada la liga Reto Iberdrola, categoría de plata del fútbol español. Una de las obligaciones que impone la Federación Española de Fútbol para participar es que el campo en el que juegue no esté pintado, como ocurre en el de césped artificial de El Vivero, que está dividido en dos de fútbol 7 para poder jugar de lado a lado y aprovechar así el doble estas instalaciones. La Federación Extremeña intercedió para que Madrid no tuviera en cuenta este condicionante, pero a partir de ahí el ayuntamiento se puso a trabajar para que Badajoz cuente con un campo de césped artificial pintado exclusivamente para fútbol 11.

las otras opciones / El ayuntamiento ya tiene en proyecto otro campo de fútbol junto al Seminario, donde inicialmente se iba a construir la piscina de la margen derecha, tras las quejas de la Asociación Deportiva Santa Isabel, pero según explica Juancho Pérez el terreno disponible es insuficiente para el que necesita el equipo femenino, porque requiere la construcción de unas gradas. El situado en La Granadilla tampoco reúne las condiciones porque está igualmente pintado con dos campos y carece de gradas. Ni siquiera sería viable contar con las instalaciones del Nuevo Vivero, porque el césped natural, cuyo mantenimiento es muy costoso, no admite dos partidos a la semana.