El ayuntamiento solicita un canal de nado junto al embarcadero

El Ayuntamiento de Badajoz ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura que autorice la creación de un canal de nado junto al embarcadero de la margen derecha del río, con el objetivo de contar con una zona de entrenamiento para los deportistas de triatlón y aguas abiertas. Según explicó el concejal de Deportes, Juancho Pérez, la intención es contar con un circuito permanente para que los clubes puedan entrenar en la ciudad sin tener que desplazarse, como ocurre ahora, hasta los pantanos de Villar del Rey o de Campomayor.

Al mismo tiempo, con esta iniciativa se pretende contribuir a «poner en valor» y dar «más vida» al tramo urbano del río , pues, según argumentó, en Badajoz el clima permite que ese canal de nada se pueda utilizar durante «muchos meses a lo largo del año». «Se trata de integrar el río y ampliar la oferta, para que igual que ahora lo disfrutan los aficionados al piragüismo, puedan hacerlo otros deportistas, porque son actividades perfectamente compatibles», apuntó.

El ayuntamiento presentó a finales de mayo la solicitud para habilitar este canal, que sería similar al circuito de la prueba de natación del triatlón y que señalizaría mediante boyas, a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), pero este organismo comunicó hace unos días que era a la Consejería de Sanidad a la que había que presentarla, pues en la competente en la autorización de zonas de baño. La Concejalía de Deportes ya ha dado traslado de la petición a esta administración y confía en que la respuesta no se demore demasiado. «Sabemos que puede ser para largo, pero lo importante es que se autorice y se habilite ese canal de nado permanente», dijo Pérez, quien señaló que en los meses en los que no se use las boyas se retirarán del agua.

Según explicaron fuentes de la CHG, será a petición de la Consejería de Sanidad cuando este organismo realice un informe sobre las condiciones del agua, que tendrá carácter « vinculante» a la hora de declarar o no esta parte del río como zona de baño, aunque la última palabra la tendrá el Gobierno regional al tratarse de una actividad acuática.