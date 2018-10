Azahara (III)

Cuando Abd al-Rahman III se proclamó califa, tuvo que parecerlo. Rodearse de una apariencia acorde con su categoría. No era una cuestión baladí. No se podía ser soberano, musulmán en este caso, sin estar rodeado de un aparato que impresionara y atemorizara y diera la medida de su poder y de su riqueza. Eso dio lugar a tres grandes obras: el alminar de la mezquita mayor de Qurtuba, la ampliación de la propia aljama y la edificación de Madinat al-Zahrá. Solo la segunda no pudo acometerla él mismo. Fue su hijo, al-Hakam, segundo de los califas, a quien cupo el honor. Y la grandeza. Y, además, el flamante califato tuvo que rodearse de un protocolo. Los príncipes cordobeses ya no eran simples reyezuelos. Dirigían, o eso pretendían, a la comunidad de los creyentes del occidente mediterráneo y se consideraban miembros de la única dinastía con derecho a hacerlo. Y los cristianos, a veces aliados, eran infieles. Entre estos se encontraba la respetada corte imperial de Constantinopla. La que servía de modelo para casi todo. Y se tenían muy buenas relaciones con ella. Quizás por economía y, sobre todo, porque los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y los rivales abbasíes estaban muy lejos de Al-Ándalus y muy cerca del Bósforo.

En todo el aparato externo de la nueva monarquía andalusí el protocolo jugaba un papel determinante. Se formó a partir del ejemplo bizantino, islamizándolo. Por aquel entonces no solo se trataba de aparecer grande y cortés ante los dignatarios extranjeros o sus enviados. También de demostrar superioridad, sin resultar agresivos, negando la esencia de la diplomacia. Y el califa de Qurtuba admiraba y respetaba al emperador de Oriente, pero no dejaba de considerarse superior, por el hecho de ser musulmán. No lo manifestaba de modo tan palmario ante los embajadores de aquél, pero sí ante los principillos del norte peninsular. A los que mejor trataba, hablo de la segunda mitad del siglo X, era a los condes catalanes. Los motivos son oscuros, pero hacía tiempo que los omeyas andalusíes habían fijado su atención en la región del Golfo de León, que era el pasillo marítimo, por el norte, entre la península Itálica y la Provenza. Hay muchos indicios de eso. Ya lo contaré.