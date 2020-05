Badajoz cortará al tráfico rodado Entrepuentes de 19.30 a 22.00 horas desde hoy

La avenida de Entrepuentes de Badajoz se cortará desde hoy al tráfico rodado de 19.30 horas a diez de la noche. Así lo ha anunciado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, quien ha explicado que esta medida tiene como objetivo facilitar que deportistas y paseantes mantengan la distancia social impuesta y que se ha tomado después de que este fin de semana, el primero tras suavizarse las medidas de confinamiento, se detectara en este tramo junto al río una gran concentración de personas que desde puerta de Palmas y Santa Marina accedían a la margen izquierda para practicar deporte o caminar. Este es el primer espacio que se hará peatonal durante un determinado tiempo cada día, pero el alcalde ha afirmado que se analizará la posibilidad de replicar la medida en otros puntos en función de las necesidades.

Fragoso ha informado de esta medida tras hacer balance de este primer fin de semana que, según dijo, le deja la percepción de que el sábado "hubo muchísima gente en la calle y también desgraciadamente mucho incumplimiento", como ciclistas en grupo o corredores que no mantenían las distancias. Pese a que el domingo la situación fue "más relajada", quiso alertar de la importancia de "no bajar la guardia" y de la necesidad de cumplir estrictamente las medidas higiénicas y de prevención impuestas. "Nos gusten más o menos, es mejor que nos pasemos a que nos quedemos cortos", recomendó el alcalde. Para tratar de que los pacenses no lo olviden, el ayuntamiento, a través de sus redes sociales, difundirá una nueva Guía de buenas prácticas en los desplazamientos y salidas autorizadas bajo el nombre de Gracias Badajoz, en el que se recogen las normas vigentes y que se actualizará con los cambios que se produzcan. "Tenemos que ser muy responsables y saber utilizar estas ampliaciones de nuestras posibilidades de movimiento de manera que no pongamos en peligro ni a nosotros ni a los demás", pidió.

Por otra parte, Fragoso informó de que esta tarde se entregará a los responsables de los tres centros comerciales abiertos de la ciudad, Menacho, Casco Antiguo y San Roque, se cederán de manera temporal de parte de los aparatos de ozono que ha adquirido el ayuntamiento para que los utilicen para la desinfección del pequeño comercio de cara a la fase 1 del plan de desconfinamiento, que está previsto que entre en vigor el próximo 11 de mayo.

MASCARILLAS

Asimismo, el alcalde ha informado de que siguen pendientes de la llegada de las 20.000 mascarillas infantiles que ha adquirido el ayuntamiento y que barajan dos opciones para su reparto: por un lado, a través de diferentes puntos que se establezcan en la ciudad, apoyados por Cruz Roja en el caso de los escolares becados con la comida, y por otro, en colaboración con las farmacias, mediante las tarjetas sanitarias, para lo que está pendiente de mantener una conversación con el consejero de Sanidad, José María Vergeles.

En cuanto a las donadas por empresarios peruanos, ya se han repartido unas seis mil entre los usuarios del servicio a domicilio, el programa de atención al mayor y ocho residencias de mayores públicas y privadas de Badajoz.

SIN FIESTAS EN BARRIOS NI POBLADOS

En su comparecencia, Fragoso también ha anunciado que se dar por suspendidas las fiestas en barriadas y poblados que se fueran a celebrar entre mayo y julio.