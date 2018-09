Badajoz cuenta con 17 'gorrillas', según la Policía Local

La Policía Local de Badajoz ha cifrado en 17 el número de aparcacoches ilegales, conocidos como gorrillas, dedicados a esta actividad en la capital pacense, la mayoría españoles y dos o tres de nacionalidad portuguesa.

Esta cifra se mantiene desde hace dos años y se ha reducido en los últimos años, ya que, en 2007 y 2008, los gorrillas eran 30.

Desde la policía se explica que una de las misiones que se encuentran los agentes a diario es la de "controlar y erradicar" de las calles los aparcacoches ilegales, en relación a los cuales ha aseverado que los ciudadanos tienen que ser conscientes de que la Policía Local "realiza cuantas actuaciones están en sus manos y todas sujetas a ley".

"No podemos extralimitarnos a los que algunos ciudadanos puedan pensar que se debería de hacer", ha incidido, para negar que "la policía local no actúa". "Cosa que no es cierta y así lo números lo indican", ha apuntillado.

Así, ha destacado que a diario cuentan con partes de intervenciones y denuncias con respeto a esta materia, así como que todos los policías en sus hojas de rutas del diario y entre sus tareas encomendadas tienen la vigilancia de donde ocurren estas acciones y de actuar en consecuencia.

Los lugares donde más actúa la Policía Local por la presencia de estas personas, ha detallado, son la Avenida Juan Carlos I, El Campillo, Enrique Segura Otaño, Estación de autobuses, Manuel Saavedra Palmeiro, Ronda del Pilar, Avenida de Colón, Hospital Materno Infantil, la zona de la parroquia de San José, Ramón y Cajal y la urbanización Guadiana, donde se han interpuesto este año unas 220 denuncias hasta la fecha.

Unas denuncias, ha precisado, tipificadas como una infracción administrativa grave a la Ordenanza de Policía Urbana, en su artículo 42-C, con cuantía económica que oscila desde los 751 y los 1.500 euros.

"Los agentes de Policía Local siguen trabajando en la erradicación del problema, el cual se torna difícil, debido a que los usuarios de la vía continúan accediendo a las pretensiones de los aparcacoches", ha concluido.