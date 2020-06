Badajoz no ampliará el horario de las terrazas

No te da vergüenza de escribir el artículo que has publicado sobre el provincianismo? Gente como tú no debe de tener cabida en la sociedad y mucho menos tener el privilegio de escribir sobre lo que has escrito de Cáceres y los cacereños! Siento vergüenza de tus palabras y de que estés al frente de un periódico como éste, que si bien es privado, debería de hacerte corregir y disculparte por tal insulto a parte de los extremeños! Suerte en tu vida.