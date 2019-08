El Banco de Alimentos reparte de enero a junio un millón de kilos de productos

El Banco de Alimentos de Badajoz ha repartido durante el primer semestre del año un millón de kilos de productos, de los que se han beneficiado cerca de 14.000 personas en la provincia, una cifra «menor» que en el mismo periodo del 2018, pero «estancada» durante los últimos meses, lo que hace prever que será «complicado» que haya una disminución de usuarios significativas a corto plazo.

A juicio del presidente de la entidad, Jesús Reynolds, esta situación se debe al gran número de beneficiarios mayores de 50 años, que tienen muchas dificultades para encontrar un empleo y también a que muchas personas hallan un empleo a costa de salarios muy bajos o trabajos temporales, lo que no les permite salir «del riesgo de exclusión social» en el que se mantienen desde hace años. No obstante, como el número de beneficiarios del Banco de Alimentos ha disminuido con respecto a los años más duros de la crisis, según Reynolds, ahora el reparto puede ser «menos ajustado» que en esa época.

El presidente del Banco de Alimentos alertó de que el momento económico actual no debe hacer olvidar a la sociedad que para muchas personas «la crisis aún no ha acabado», por lo que subrayó la importancia de las aportaciones de empresas y entidades y las ‘operaciones kilo’. En este sentido, advirtió de que han constatado que existe «cierta relajación social» al percibirse que la crisis económica ha finalizado, por lo que insistió en recordar que «para muchos la recesión no ha pasado» y siguen necesitando mucha ayuda.

En este sentido, hizo un llamamiento especial a las empresas para que donen productos sobrantes, pues su contribución es «muy importante» y en la actualidad es la ciudadanía quien en ocasiones toma el protagonismo cuando se hace una llamada urgente ante una determinada necesidad de alimentos. La leche, el cacao en polvo, productos de desayuno o pastas son los que más les cuesta conseguir.

El Banco de Alimentos también necesita más voluntarios, sobre todo para las ‘operaciones kilo’.