La base aérea recibe esta semana los dos primeros Predator B

Las dos primeras plataformas aéreas RPAS Predator B «llegan esta semana a España, primero a la Base Aérea de Morón y después a la de Talavera la Real, desmontados, para su desembalaje; y unos meses más tarde vendrán los otros dos», según manifestó ayer el coronel jefe de la base extremeña, Francisco Javier Vidal, en una comparecencia con la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, tras el acto de celebración de la patrona de la aviación mundial y del Ejército del Aire, la Virgen de Loreto, cuya patronazgo cumplirá un siglo en 2020.

Vidal afirmó que los dos primeros aviones de control remoto llegarán en piezas, «que habrá que montar para iniciar un proceso de pruebas de estos aparatos y comenzar a operar estos aviones; es un proceso en el que no quiero adelantar fechas exactas, pero tenemos la inmediatez de empezar a trabajar esta semana».

Señaló el jefe de la base que son «aviones grandes; se habla de drones como si fueran aparatos casi de juguete, pero son aviones de 20 metros de envergadura, que vuelan por encima de lo que lo hacen los aviones comerciales, tienen una gran autonomía, pueden estar mucho tiempo volando y están dotados de multitud de sensores, de cámaras, radares, cámaras infraópticas, de espectro rádar, que son capaces de enviar imágenes, vídeos de las zonas de interés en tiempo real».

Señaló que «hablamos de avión pero en realidad es un sistema, hay muchos equipo detrás, hay unas estaciones de control, unos satélites, antenas para guiarlos en las inmediaciones del aeropuerto, otras para guiarlos a través de un satélite más allá del alcance visual. Es un sistema muy complejo, por una parte está la aeronáutica y por otra, la telecomunicación, que es también una parte fundamental».

NO VAN ARMADOS / Los Predator B no van armados, su principal misión, explicó Vidal, «será la de obtener imágenes, alimentar la inteligencia militar; son tres tipos de misiones: inteligencia, vigilancia y reconocimiento; eso en el ámbito militar, en el civil se me ocurren muchísimas otras aplicaciones en las que podrían tomar parte si las diferentes autoridades lo acuerdan».

La base aérea lleva más de un año trabajando en las instalaciones, hangares, salas de briefing, lugares donde depositar las estaciones control. «El Ejército del Aire ha hecho sus deberes y estamos listos para recibir el sistema y empezar a probarlo y operarlo. Es verdad que las estaciones no están todavía finalizadas del todo; es un proyecto grande que va a durar unos cuantos años, pero sí están las instalaciones imprescindibles para empezar a operar, esas sí que ya las tenemos», dijo.

HANGAR FIJO / Asimismo, el Ministerio de Defensa ya adjudicó en octubre pasado el proyecto de construcción del hangar fijo para los Predator B a la empresa Adante en 6,3 millones de euros, después de quedar desierta la primera convocatoria y sacarlo de nuevo a concurso con un presupuesto base de 7 millones de euros.

Así lo confirmó también el jefe de la base, quien aclaró que «estamos con unas instalaciones que llaman temporales pero que están listas y podemos operar perfectamente. La otra es una obra más larga, son unos hangares más grandes y se finalizarán a finales del próximo año».

ACTO POR PATRONA / La Base Aérea de Talavera celebró ayer la festividad de su patrona, con un acto militar en que se impusieron condecoraciones al personal de la unidad y se despidió a los profesionales que han pasado a situación de reserva o jubilación, así como se entregaron los Trofeos a la Seguridad en Tierra, en Vuelo, en Armamento y Operativa. El acto contó con la presencia de familiares de los galardonados y de invitados, que asistieron al desfile que cerró la celebración, con un pase raso de dos cazas F-5.