Becados sin beca

Me impactó la imagen de una joven pareja en Italia que se resistía en la calle a que la policía los obligase a volver a confinarse en su casa porque no podían regresar con las manos vacías. No podían pasar más días sin que entrase dinero en el hogar para poder dar de comer a sus hijos. Esta crisis sanitaria ha agravado más si cabe la situación de muchas familias que ya tenían dificultades de llegar a fin de mes y si lo hacían era gracias a que se buscaban la vida in extremis. Pero ahora no pueden salir a hurgar en la fortuna y sólo con ayuda podrán salir adelante. Ayuda de las administraciones y de instituciones que han multiplicado sus acciones y que, aún así, no llegan a todos los rincones donde se les requiere y no siempre con la urgencia necesaria.

Ha sucedido con las becas del comedor escolar. La Junta de Extremadura recibió un fondo del Gobierno central para que la suspensión de la actividad en los colegios no dejara sin cobertura la atención a los niños que tienen asegurada la comida en sus centros escolares. Si tienen beca es porque la necesidad está justificada. Es verdad que hay alumnos que la reciben porque está vinculada a la del transporte, que se les concede porque no existe un centro de enseñanza en su entorno. Puede ser el caso de los escolares de Cerro Gordo y aún así también hay niños de este barrio que requieren mantener esta ayuda. La suspensión de las clases fue inminente y organizar el reparto de comida a todos los escolares con beca no era una tarea sencilla, pues había que confirmar qué familias querían recibir comida y con qué empresas de catering se podía contar. La Consejería de Educación ha tardado tres semanas en montar el operativo, el mismo tiempo que esta ayuda ha estado al descubierto. Y eso que del reparto final se han encargado los ayuntamientos, que prácticamente han tenido que reaccionar de un día para otro, salvo el de Badajoz. No es para menos. En la capital pacense hay 707 niños cuyos padres han confirmado que necesitan estos menús.

El lunes pasado estaba previsto que comenzase el reparto. Las familias habían sido avisadas por los directores de los colegios, pero más de cien niños se quedaron esperando. El ayuntamiento había organizado un operativo con siete equipos para distribuir la tarea por zonas, que abarcaban las urbanizaciones del extrarradio. Empezaron antes de las nueve y calcularon que tendrían tiempo suficiente. Nada más lejos. Muchas direcciones eran incorrectas. Al parecer, la consejería envió al ayuntamiento un listado de una copia de seguridad antigua, a pesar de que los directores de los colegios se habían afanado en actualizar las direcciones. Seguramente fue un error humano. No creo que lleguemos a saber qué pasó realmente. La primera reacción de Educación al saber lo ocurrido, en lugar de asumir que había fallos, fue arremeter contra el ayuntamiento por ser el último en realizar el reparto. Aunque al día siguiente alguien parece que entró en razón, al fin reconoció que los listados estaban mal y tuvieron que llamar una a una a las familias para actualizarlos. Era precisamente lo que los trabajadores municipales y voluntarios habían realizado el día antes, con sus propios teléfonos y sobre la marcha, para intentar que todos los niños tuvieron sus menús. Tuvo que trascender el error para que se impusiese la cordura. No era momento de buscar culpables y lanzar reproches a diestro y siniestro, sino de hallar soluciones, además sin demora, porque había mucho en juego: la atención a niños en edad escolar, que durante el curso comen en sus colegios porque cumplen los requisitos para recibir esta ayuda, que ahora es más urgente y necesaria que nunca.