Bedate muestra sus sueños

El Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba) acoge hasta el próximo 8 de diciembre una exposición temporal dedicada al pintor extremeño Miguel Ángel Bedate titulada Bedate. Los sueños de una vida, que fue inaugurada la tarde noche del miércoles por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, acompañado del vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas.

Bedate nació hace 67 años en Coria y se formó en primer lugar en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida. Pintó su primer cuadro con 11 años, en 1963, y la protagonista era una dehesa con toros. En 1972 presentó su primera exposición individual.

En esta antológica, los visitantes podrán conocer 57 de sus obras. Más de la mitad son óleos, muchos de gran formato. Además, el museo exhibe grabados, esculturas en bronce y dibujos a carbón o pastel. Como reconoce el propio Bedate, «por magnitud sin duda es quizás la exposición más importante que presento, ya que además recoge mis casi 60 años como pintor y en ella se puede ver mi evolución como artista». El cauriense viene de exponer en Portugal, en el Centro Cultural de Cascais, sin embargo apunta que en esta muestra de Badajoz «se verán obras que no se han visto en ningún sitio». Se trata de obras «especiales, de las que no me he querido separar y que he seleccionado de mi colección para que el visitante pueda hacer un recorrido a toda una vida como pintor».

Como indica la directora del Muba, María Teresa Rodríguez, Bedate es «un artista definido por el cordón umbilical que siempre le ha unido a su tierra, hecho que nunca le ha impedido empaparse de otros lugares y otros momentos históricos que han enriquecido su universo personal».

La exposición se puede visitar por las mañanas, de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y por tardes, de martes a sábado, de 16.00 a 20.00 horas. El Muba cierra los lunes.