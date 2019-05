Los bomberos sofocan ya una media de ocho incendios de pastos al día

Los bomberos de Badajoz ya se emplean a fondo para atender las llamadas que alertan del inicio de fuegos de pastos, tanto en zonas urbanas como en los campos y montes colindantes a la ciudad. De hecho, su trabajo se ha visto incrementado prácticamente desde que el mismo día en que el Infoex declaró el inicio de la temporada de alto riesgo de incendios, aunque no ha habido que lamentar daños personales.

Desde el 16 de mayo realizan una media de «entre cinco y diez» salidas diarias para sofocar incendios, si bien ha habido días en los que se han registrado 19, alguno de gran emergencia, por la extensión e intensidad del fuego, según fuentes de los bomberos,

El mayor incendio registrado hasta ahora fue el del pasado día 23, aparte de otros menores, en el que ardieron 200 hectáreas muy cerca de urbanizaciones como Campomanes y Dehesilla de Calamón, en carretera de Sevilla, llegando el fuego muy cerca de algunas parcelas, teniendo que desalojar una docena de ellas, En este caso, se requirió la colaboración de bomberos del consorcio provincial, de Puebla de Obando, y un helicóptero de Infoex.

El pasado viernes se contabilizaron al menos 19 incendios, algunos de ellos en la calle Pintor Goya, otro en Torres Naharro, en la calle José Antonio Pavón, en el entorno del polígono industria El Nevero, o en Suárez de Figueroa, varios de ellos de pequeñas dimensiones y en solares urbanos que permanecen sin limpiar y sin desbrozar. De hecho, este tipo de situaciones son las que se dan en la mayoría de los casos e incendios de rastrojos en zonas urbanas.

Y el viernes 24, los bomberos de Badajoz sofocaron otros siete incendios

De momento, aún en mayo hay zonas donde el pasto está más verde, lo que dificulta la expansión de las llamas, «arde pero no como en julio, que están recalentados y con las temperaturas tan elevadas arden muy fácilmente», señalaron las citadas fuentes; sin embargo, las salidas aumentan desde mediados de este mes.

«Esto depende de si ha llovido o no ha llovido. Si la primavera es lluviosa, la temporada de incendios se retrasa, porque el campo no está tan seco; este año no ha llovido, prácticamente, y empiezan antes». Así, que haya más o menos incendios de rastrojos, de monte y de árboles depende de la climatología; además de la lluvia, de las temperaturas y del viento, pues «si el campo está seco y hay viento, arde con mucha más facilidad, y más rápido», señalaron.

Además, se considera que la mayoría de estos siniestros son causados por la mano del hombre, bien de forma accidental, o intencionadamente.

Los responsables de Servicio Municipal de Extinción de Incendios de Badajoz recomiendan limpiar las parcelas y los campos propios, y preparar barreras protectoras, hacer cortafuegos, pues «hay muchas maneras de tomar medidas preventivas», señalaron. Ahora, las zonas más sensibles se sitúan en Cerro de Reyes, Campomanes y carretera de Sevilla.

DOS RASTROJOS, AYER / Por otro lado, hacia las 17.00 horas de ayer, los bomberos acudieron a la avenida Manuel Rojas, la Ronda Norte de San Roque, para sofocar un incendio de pastos surgido junto a la acera de la izquierda de la vía, y que debido al viento se propagó con rapidez, con riesgo para los coches aparcados junto a la acera. La rápida intervención evitó que se vieran afectados, tras quedar controlado. Acudió el personal del parque del servicio con una autobomba rural y dos pick-up.

Además, hacia las 19.00 horas realizaron otra salida para sofocar otro incendio de rastrojos en la zona de la carretera de Olivenza, próxima a la urbanización del Perpetuo Socorro, si bien fue controlado y sofocado poco después.