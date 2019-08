Cabezas critica que no se aproveche la obra en Manuel Rojas en Badajoz para crear carril bici

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

toda la razón Sr, Cabezas. Son torpes "pacae malo". Se nota que el Sr, Fragoso no anda en bicicleta porque no hace nada para mejorar en la ciudad el carril bici. Lo de la avenida Manuel Rojas es demencial, pero así funciona todo aquí. El de Sinforiano Madroñero es mas peligroso que antes, ademas de que ya no se distinguen los carriles actuales de los antiguos. Un desastre. Ahora arreglaran Las Vaguadas, como varios viven allí.... harán carril bici????