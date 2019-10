Cabezas critica que PP y Cs vulneran el acuerdo para los primeros 100 días

El portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, criticó ayer que el tripartido local, al que su grupo no concedió los cien días de gracia, no ha cumplido las nueve medidas anunciadas como compromisos para los 100 primeros días de gobierno, que recoge el acuerdo programático de 30 puntos del PP y Cs.

Cabezas hizo esta aseveración un día antes de los 100, que se cumplen hoy. Y manifestó que «le dije a Cs que si los cumplían, sería el primero en felicitarlo, pero no ha sido así». Y recordó que el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, ya afirmó que no estaba satisfecho con los cien primeros días de gobierno, culpando de ello al verano.

«El PP no avisó a Cs de que donde ponían 100 días debían poner 1.000», dijo el portavoz socialista. También que «Cs se ha dado de bruces con la realidad, que se traduce en una herencia nefasta de Fragoso y del PP, que ahora deben enderezar ellos». Y dijo que desconoce «si Cs reconoce ya al edil de Vox como equipo de gobierno», pero que «están juntos».

Los puntos incumplidos, según Cabezas, son el acuerdo 5, Revisar la normativa de contratación del ayuntamiento, pues «no se publican las contrataciones menores desde hace 19 meses»; el 7, Implantar la Administración electrónica. Deberá salir a concurso el contrato en los primeros 100 días, sobre el que el PSOE admite que «algo se hace, pero está claro que no ha salido el concurso».

También el 9, Llevar los Servicios a los Centros Cívicos, que para el PSOE, «nuevos quioscos no suponen descentralizar la Administración»; el 10, Reglamento de Participación Ciudadana, del que «no se ha hecho nada e impiden llevar a pleno propuestas del PSOE»; el 17, Modificar el Plan General y el Plan Especial del Casco Antiguo, que «también han incumplido»; o el 22, Nuevo parking en Valdepasillas, cuyo «expediente todavía no se ha iniciado».

Otro es el 26, Ampliar a los fines de semana el servicio de bus a las pedanías con horarios racionales, que ve «incumplido; y ya les digo a Cs que el PP, en este punto, les está chuleando».

Está el 27, Creación de un Consorcio Patrimonial del Casco Antiguo, que para Cabezas «se ha movido más en prensa que en otro ámbito»; el 29, Creación de una Oficina de Atención Empresarial con dotación presupuestaria y medios personales y técnicos propios; que, dijo Ricardo Cabezas, «no hay, o que diga Gragera donde está».

Y el punto 13-A, Garantizar la provisión de personal que garantice las funciones de limpiador-conserje en los colegios de Badajo», que lo logrado, el PSOE no lo da por bueno «porque no incluye esa figura en la RPT del ayuntamiento, como pedían al PSOE y no al PP».