Cabezas critica que el tripartito vaya de vacaciones «sin aprobar el presupuesto»

«Nadie comprende que el tripartito se vaya de vacaciones sin haber aprobado el presupuesto», manifestó ayer el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, en rueda de prensa, e incidió en que dejan el ayuntamiento «manga por hombro», y en que es «imposible creer que estamos en agosto y todo indica que no se aprobará hasta septiembre», con lo que se desconoce el anexo de inversiones, el plan de impulso y se darán las ayudas a autónomos.

Para el socialista, «hay gato encerrado. Fragoso dijo que ya tienen el presupuesto todos los concejales; espero que no como lectura veraniega». Y añadió: «¿Piensan que los pacenses son gilipollas y no detectan que algo no funciona?»

Insistió en que «Fragoso y Gragera son rehenes del exconcejal de Vox, que marca su territorio no dando el visto bueno al presupuesto, por eso no se lleva a pleno. Y si los dos medio alcaldes son rehenes del edil ultra, este lo es de sus dos asesores franquistas que rechazan el presupuesto. Esto es lo que pasa».

Cabezas afirmó que en esta lucha. «la única que pierde es Badajoz» y que la situación actual «es una vergüenza por mucho que lo quieran tapar». Consideró que la ciudad «no se merece esta inmadurez política y de gestión”; que «este no puede ser el cambio tranquilo que querían algunos», y por ello ofrece el PSOE «para enderezar la situación y evitar la caída libre». También aseveró que «si los socialistas no hubiéramos aprobado en julio los presupuestos y hubiéramos cogido carretera y manta, marchándonos de vacaciones, nos hubieran mandado los tanques, pero lo hace la derecha y felices vacaciones».

PLENOS / El portavoz socialista se refirió a los plenos de hoy propuestos por su grupo. Uno, solicitado en abril, es para proponer un Pacto de Ciudad, «para consensuar medidas contra el covid-19 desde la unión de todos los grupos municipales». El otro se refiere a la fiscalidad, pues los socialistas, tras analizar las cuentas, concluyen «que la inversión es baja con respecto a la recaudación», por lo que proponen «un estudio y la posible reversión».

Además, Cabezas sostuvo que «el tripartito no ha querido consensuar nada a pesar de los ofrecimientos del PSOE»; que «el PP, que nunca ha pactado nada con el PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, ha maliciado a Ciudadanos, que más que un acuerdo político lo suyo con Vox parece ya un pacto de sangre».

PENDIENTE / Por otro lado, recordó los proyectos pendientes: licitar el kiosco del parque del río; los huertos urbanos; aseos de las márgenes del río; cambio en el kiosco de Santa Marta; la zona de restauración del Fuerte de San Cristóbal; albergue juvenil; COC; publicar el Reglamento de Participación Ciudadana; el polideportivo de Valdepasillas; el entorno del palacio de Godoy; la antigua sede de servicios sociales; la calle Stadium y los 5 millones sin invertir del presupuesto plurianual de 2018.