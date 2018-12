Cabezas: «El PP ha estado funcionando con el piloto automático»

Desde que los desayunos navideños con la prensa se han institucionalizado por parte de los grupos municipales de la oposición, han servido para hacer un repaso al año que termina. Pero en esta ocasión, por ser el último de la legislatura, el PSOE valoró ayer los últimos tres años y medio de gobierno del PP, del que el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, dijo que «ha estado funcionando con el piloto automático». Para los socialistas, los populares están «escribiendo las últimas líneas» en Badajoz, donde han provocado 18 años de retraso, en cuestiones como la smart city y el soterramiento de contenedores y de cableado del Casco Antiguo.

Cabezas quiso destacar en su intervención «la sintonía y el buen ambiente» entre los 9 concejales que integran su grupo, a quienes agradeció el «trabajo tan intenso», además de su «actitud y aptitud». Del mismo modo, apuntó que su grupo esperaba al inicio de la legislatura «un talante y una forma de entender la política diferente». Para el portavoz socialista, ni el PP ni el alcalde, Francisco Javier Fragoso, han sido capaces de gobernar en minoría, pues no han conseguido acuerdos ni consensos, debido a la ausencia de diálogo. Así, el PSOE opina que aunque el PP perdió la mayoría absoluta, «al final la tuvo que comprar». A pesar de ello, el PSOE defiende que ha sido capaz de llegar a acuerdos cuando el PP se lo ha pedido, como ocurrió con la estrategia Dusi, a pesar de que después el equipo de gobierno no quiso pactar con los socialistas ninguna de las intervenciones que se realizarán con estos fondos. Según Cabezas, la consigna de los populares en esta legislatura ha sido: «a la oposición, ni agua». Además, el portavoz está convencido de que «las cosas hubieran sido diferentes» si no se hubiese roto el pacto inicial entre el PP y Ciudadanos, que se firmó «en barbecho, aprisa y corriendo».

Tras este balance, Cabezas avanzó lo que el PSOE quiere para esta ciudad: corregir desigualdades, una mejor gestión de los servicios públicos y rehabilitación de espacios patrimoniales y urbanos. Los socialistas apostarán por la accesibilidad, las tecnologías de la información, el mobiliario urbano inteligente y por convertir el Casco Antiguo en el barrio de la cultura y de las artes, como en Viena existe el de los museos. En definitiva: «ser mas ambiciosos».