Cabezas llama a estudiar ya si se celebrará el Carnaval 2021

El portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, reclamó ayer a la concejala de Festejos que comience a dialogar ya con las murgas y con las comparsas para, dada la situación, estudiar si habrá o no Carnaval 2021. Manifestó que «de haber carnaval, no será como lo conocemos»; que «no hay que esperar a septiembre para reunirse, hay que comenzar ya»; y dijo no entender que «las murgas y el jurado del concurso sigan sin cobrar».

Señaló que los grupos hacen sus previsiones de compras y alquileres en agosto, «y les han dicho que esperen a septiembre para saber si habrá carnaval». Para él, «es mejor reunirse ya con la Comisión de Murgas y la Falcap; dejarlo para septiembre u octubre perjudica a los carnavaleros».

No entendió Cabezas que «la edil dijera que el pasado carnaval que fue el mejor de la historia y 150 días después, el jurado del concurso de murgas y los grupos sigan sin cobrar». Indicó que «al PP no debió gustarle y le puede estar poniendo piedras en el camino retrasando unos pagos sin precedentes, pues el plazo de pago a proveedores es de 29 días».

Cabezas criticó que aún no se sepa «nada del expediente de declaración de Interés Turístico Internacional, que ya debía estar terminada su redacción». Y reclamó verlo antes de enviarlo a Madrid, al igual que representantes del carnaval por si se pudieran incorporar mejoras. Y reclamó que la concejala dé explicaciones al respecto.