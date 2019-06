Cabezas tilda de anécdota el doble voto de un interventor

Ricardo Cabezas, candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, pidió ayer al alcalde en funciones, Francisco Javier Fragoso, «que el tiempo que le queda atienda a la ciudad, que se está quemando, hay reventones de agua continuos; que no vaya a peor la situación, por que es lamentable lo que ocurre estos últimos días».

Mandó un mensaje de tranquilidad «a los ciudadanos y a los funcionarios»: «Que se queden tranquilos; entendemos que tras 24 años de PP están habituados a las mismas caras y las mismas formas, pero a peor no vamos a ir; con dos cositas que hagamos se va a notar mucho el cambio de gobierno tan necesario».

Sobre la denuncia de un interventor que votó dos veces, el candidato socialista afirmó que «se quedará en una anécdota», y explicó que fue un militante de Juventudes Socialistas que había votado por correos porque no sabía si podría estar en la ciudad, «porque estaba pendiente de una plaza de trabajo; cuando lo supo se acreditó como interventor, y fue la mesa del colegio electoral, cuando cierra, que le dice que tiene que votar aquí porque se ha acreditado aquí, y que ello anularía el voto por correo».

Añadió que «de su ánimo no sale votar porque ya lo había hecho, es la mesa la que le dice que tiene que hacerlo. No hay más. No hay 200 interventores que hayan votado dos veces, ha sido lo que para nosotros pasará como una anécdota y para él como una pequeña pesadilla, porque se están cebando con este chico, por dejarse llevar por la mesa». Y confió en que todo se aclarará.

Asimismo, Cabezas consideró «lamentable que mañana --por hoy-- comparezcan funcionarios por la trama corrupta de las pedanías; un tema que no he sacado en campaña por no enturbiar este proceso electoral, hasta hoy, pues mañana comparecen varios funcionarios, que son testigos y con pruebas que presentó el PSOE hace dos años y se ha dilatado el proceso, no sabemos por qué, pero ha llegado la hora».

Se refirió Cabezas a unos presuntos cobros irregulares en las pedanías por diversos conceptos, causa por la que ya han sido llamados a declarar algunos de los alcaldes pedáneos. No obstante, este diario supo después que la citación prevista para hoy se ha pospuesto al 2 de julio, a petición del letrado de las defensas por tener otro juicio, Emilio Cortés, quien lo confirmó a este diario, como el letrado de la acusación, Juan Andrés Cortés.