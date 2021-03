La calle Amparo se abre al tráfico 35 días después del derrumbe

La calle Amparo se abre al tráfico 35 días después de que una casa abandonada se desplomase el pasado 10 de febrero. Dos agentes de la Policía local se acercaron ayer hasta allí para retirar las vallas, tanto suyas como de la empresa que se encargó de la demolición, que todavía continuaban cerrando el paso a los vehículos aparentemente sin ningún motivo, ya que, como los propios policías aseguraban, «no tienen sentido» si el solar está ya rehabilitado.

Algunos vecinos como Otilia Moralo consideraban este bloqueo «bastante incómodo», puesto que en cualquier momento podría ocurrir alguna emergencia y las vallas dificultaban el paso de los medios necesarios para solventarla.

Los tiempos para la vuelta a la normalidad de esta zona han sido más lentos de lo habitual, algo a lo que los residentes de esta parte del Casco Antiguo ya están acostumbrados. «En esta calle estamos viviendo como los bichos», manifiesta Manuela Arencón, que vive a apenas unos metros de donde ocurrió el incidente. Primero fue la retirada de los escombros, la cual no empezó hasta casi dos semanas después de que se cayesen con las pertinentes quejas de los vecinos y, más insistentemente, de Juan Díaz, cuya vivienda justo al lado del inmueble que se derrumbó sufría humedades por culpa de su abandono. Luego ha sido la reapertura al tráfico, y ahora son las ratas. Arencón comenta que se trata de un problema bastante común tanto en la calle Amparo como alrededor, pero el hecho de que la gente eche ahí la basura y que el solar se encuentre abierto al público provoca que estos animales proliferen todavía más.

A pesar de mantener las puertas de su casa cerrada durante la mayor parte del tiempo, esta vecina no se ha librado de las consecuencias de este problema, llegando los roedores a destrozarle bastante ropa: sábanas, toallas, edredones, pijamas… Dice que avisan al ayuntamiento de lo que ocurre, pero que no les hacen caso. «Aquí no viene nadie. Quitaron los escombros y esto ya lo van a dejar así», lamenta.