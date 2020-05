A la calle

En enero del 2017 abría provisionalmente en la antigua sede del Proyecto Vida, en la calle Bravo Murillo de Badajoz, un albergue para acoger a personas sin hogar. Fue una iniciativa del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz como solución urgente con motivo de la ola de frío, para ofrecer un techo a quienes sobrevivían a duras penas en soportales o infraviviendas. Acabado el frío se cerró el albergue. Desde aquel invierno, este recurso se ha vuelto a poner en marcha en Badajoz coincidiendo con la bajada de temperaturas, siempre de manera temporal. Nuestras conciencias no podían permitir que las personas que viven en la calle muriesen de frío. El resto de las estaciones del año desconocemos sus penurias. Aunque invisibles, forman parte del mobiliario urbano. Nos hemos convencido de que si viven en la calle es porque libremente han elegido hacerlo.

Las Hijas de la Caridad, que llevan el comedor social de la calle Martín Cansado, recogieron el testigo los inviernos siguientes. En abril del 2018, cuando acababa de cerrar la temporada, la congregación defendió que Badajoz debería contar con un albergue permanente para casos de emergencia. Desde Cáritas llevaban años pidiéndolo y habían confiado en que la puesta en marcha del albergue temporal evolucionase hasta la apertura de uno permanente. Las Hijas de la Caridad llegaron incluso a organizar una recogida de firmas para convencer a las administraciones. Ninguna se dio por aludida.

Este invierno, volvió a abrir el albergue temporal en la antigua sede del Proyecto Vida y, paradojas de la vida, la crisis del coronavirus obligó a que tuviese que cerrar y poner de nuevo en la calle a quienes había ofrecido cobijo contra el frío, porque no les podían defender de una enfermedad que al resto del mundo mantenía confinado en sus hogares. Para los que vivían en la calle en Badajoz no hubo hogar durante unos días hasta que, dada la urgencia de la situación, se fraguó el acuerdo para reabrir durante 24 horas las instalaciones de Bravo Murillo.

Como era insuficiente, en pocas horas Cáritas, la Junta, el ayuntamiento y Cruz Roja se movilizaron para poner en marcha en el polideportivo Las Palmeras un albergue temporal para personas sin hogar durante el estado de alarma. Dispone de 50 plazas y en estas semanas han pasado por estas instalaciones unas 70. Algunas han sido derivadas a otros centros o a sus localidades, otras se han marchado libremente y a unas pocas las han echado por incumplir las normas de convivencia. No es fácil. El confinamiento no lo está siendo para familias que han elegido con quién compartir techo y es comprensible que al principio hubiera algunas dificultades en Las Palmeras, que sin embargo ha cumplido ampliamente los fines para los que se abrió. Además de un hogar, un techo bajo el que dormir, comida, duchas diarias y ropa limpia, los acogidos reciben atención médica y apoyo de una trabajadora social.

Ahora que se asoma el momento del desconfinamiento, no sería de justicia que a estas personas se las pusiese de nuevo de patitas en la calle y volviesen a la situación anterior, con todos sus problemas. Su nueva normalidad no puede ser la normalidad injusta de antes. Las administraciones han demostrado que pueden ponerse de acuerdo cuando la situación de urgencia lo requiere, no solo cuando las miradas están puestas en quienes toman las decisiones. No cabe ponerse de perfil y obviar los avances conseguidos con estas personas, a las que la crisis sanitaria ha dado una oportunidad. No hay vuelta atrás para que Badajoz cuente con un albergue permanente de emergencia para personas sin hogar.