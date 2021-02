Campanitas (II)

Después de la Carta de Atenas vinieron varios documentos más, todos ellos propiciados por la Unesco, que son de aplicación general para los países adheridos a este organismo de las Naciones Unidas: Venecia (1964), Washington (1987), Cracovia (2000). Algunos no llevan el nombre de la ciudad donde se acordaron, pero no por eso lucen designaciones menos significativas: Carta Internacional para la gestión del patrimonio arqueológico (1990), Carta del patrimonio vernáculo construido (1999) y Carta Internacional sobre turismo cultural (1999). No pienso referirme a todos, son fáciles de buscar en Internet. Lo que no encontrarán en ninguno de esos documentos es la carta que rige algunas de las actuaciones llevadas a cabo, o planeadas para un futuro próximo, en el Casco Antiguo de Badajoz. Se trata, en este caso, de reparar los daños causados por la propia ciudad -autoridades o iniciativas ciudadanas- en su limitado, no carente de valor, patrimonio histórico. Yo no he encontrado el dictamen en cuestión, pero sí, por fuentes habitualmente bien informadas, sé que se trata de la ‘Carta de la Señorita Pepis para la invención del patrimonio cultural ficticio’. Creo que los conceptos recogidos, y acordados localmente, en ella se han usado para darle a la Plaza Alta el aspecto completamente artificial que ahora tiene y a la torre de la Atalaya, popular e intelectualmente conocida como Espantaperros, pronto. Cuando la Plaza Alta quedó libre del mercado, de una interesante arquitectura industrial, ahora en el campus universitario, recobró un aspecto extraño, no exento de encanto: superficies muy encaladas, denotando elementos arquitectónicos invisibles bajo la dermis enjalbegada. No había colorines. No hablo del ambiente, bastante más que destacable, a fuer de exótico. Eso visto por un, por entonces, forastero. No había colorines, ni esgrafiados, aunque eran más auténticos aquéllos que éstos. Se perdió, se sigue perdiendo, la oportunidad de darle un tratamiento unitario -bien razonado- a todas esas fachadas. Ahora es un muestrario de intervenciones individualistas. Hay a quien le parece bonita y hasta romántica. En realidad es una invención. Un homenaje al café para todos…los arquitectos.