La carrera más divertida

Cinco amigas: Cristina, Marina, Irene, Vero y Merche se presentaron ayer en el parque del Guadiana disfrazadas de Cazafantasmas, porque «somos muy frikis y todas de los ochenta». No les faltaba un detalle, hasta la mochila colocada en la espalda de fabricación casera. No iban a correr, se habían apuntado a la caminata para animar a sus parejas «que se avergüenzan de nosotras» y ayer se divirtieron de lo lindo, casi tanto como los últimos días con los preparativos para el disfraz made in China. Su atuendo se llevó premio.

Fue uno de los grupos con más chispa que participó en la San Silvestre Pacense, que reunió a más de 1.700 participantes, muchos de ellos portugueses y también procedentes de otros municipios de la provincia. Los más tempraneros fueron los de la carrera de 10 kilómetros, de carácter competitiva. Se inscribieron 705 y se lo tomaron muy en serio. Ganó Diego Becerra Fernández, que alcanzó la meta en 33 minutos y 21 segundos y, entre las mujeres, la primera en llegar fue María Libertad Centeno Nevado, con un tiempo de 41 minutos y 1 segundo. A lo largo del recorrido recibían palabras de ánimo y aplausos de familiares y numerosos congregados en el parque que disfrutaron de una mañana soleada más lúdica que deportiva.

A la carrera de 5 kilómetros se apuntaron 800 corredores, la más numerosa, y 200 a la caminata. Se trataba de las pruebas más navideñas. Muchos de los participantes aparecieron ataviados con adornos: gorros de Papa Noel de diferentes colores, diademas con cuernos de reno, faldas de tul, árboles navideños por sombrero y pelucas multicolor. Otras que también trabajaron bastante su disfraz fueron Isabel Sánchez e Isabel Carrasco. Ambas corren habitualmente pero como querían participar con sus niños, se apuntaron a caminar. Llegaron adornadas como regalo, árbol de Navidad y elfo. No parecían muy cómodos, pero lo importante era participar.