Casco Antiguo y Pardaleras urgen trasladar Los Pinos al Provincial

Desconozco que intereses pueden tener estos señores en que sea el ex Hospital Provincial el elegido como única alternativa. Y conste que me parece bien que así sea, pero no se puede argumentar que Correos esta a 500 metros más, cuando no hay ni 100 de distancia entre Correos y el Hospital. Si hay otros motivos, expónganse con claridad y dejen de pretender echar a la gente encima para crear presión.