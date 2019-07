El Casco Antiguo tendrá 6 puntos más de contenedores soterrados

El Ayuntamiento de Badajoz está «a punto» de sacar a licitación la instalación de seis nuevos puntos de contenedores soterrados en el Casco Antiguo con una inversión de 350.000 euros, con cargo a la estrategia Dusi (dotada con 18.750.000 euros, de los que 15 millones son fondos europeos y, el resto, municipales). En concreto, se instalarán en la esquina de la calle Montesinos con Soto Mancera, De Gabriel con Francisco Pizarro, en los dos extremos de Bartolomé J. Gallardo, en San Juan con Concepción Arenal y en la calle Antonio Calado.

Ayer se reunió la comisión de seguimiento de los proyectos financiados con estos fondos, para valorar el ritmo de las actuaciones y plantear las nuevas que tiene que validar el Ministerio de Hacienda. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, informó al terminar, acompañado de la concejala Blanca Subirán. Según el alcalde, también saldrá a licitación el soterramiento de cableado en el Casco Antiguo (200.000 euros) y la ampliación del centro social de Suerte de Saavedra (180.000), donde se creará un espacio de formación para el empleo, se cubrirá la zona central y en un lateral se colocarán juegos infantiles.

valla en la vía del tren / Otros proyectos que se van a licitar son la valla perimetral de la vía del tren en los barrios del norte (78.000 euros), el parque del Padre Eugenio (260.000 euros) y los juegos infantiles en el parque de Trinidad (74.000 euros). Además, se está ejecutando la zona deportiva de Santa Engracia.

Por otro lado, en la reunión se abordaron las próximas actuaciones que se van a presentar al ministerio. En concreto, el alcalde mencionó los sistemas digitales de los servicios municipales para mejorar el acceso de los ciudadanos (1,4 millones de euros), la ampliación del centro de formación del Cerro de San Miguel (100.000 euros) y 52.000 euros para crear el llamado Banco Social del Tiempo, que consistirá en una plataforma que permitirá coordinar la disponibilidad del voluntariado con las necesidades de organizaciones de contenido social.

También se destinarán 312.000 euros a acciones para mejorar la accesibilidad en barrios del norte de la vía y 384.000 euros para acciones de turismo digital. En materia de patrimonio, en el listado de próximas actuaciones figura la recuperación del camino cubierto que une la puerta del Alpéndiz con los jardines de Trinidad y que sería el primero de los localizados que se pondría en valor, pues existe otro entre el fuerte de San Cristóbal y el Hornabeque. El presupuesto es de 384.000 euros.

Fue el propio alcalde el que informó de la decisión del PSOE de abandonar esta comisión, a la que asistió el concejal Emilio Pérez. Según explicó el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, han optado por no asistir porque «no vale para nada», pues todos los proyectos llegan ya decididos y sus propuestas no se tienen en cuenta. Por su parte, el alcalde recordó que fue el PSOE el que pidió que se crease esta comisión y atribuyó esta decisión a «una pataleta» por no haber logrado el gobierno de la ciudad.