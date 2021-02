Celdrán tendrá una escultura a pie de calle por suscripción popular

El que fuera alcalde de Badajoz durante 18 años, Miguel Ángel Celdrán Matute, tendrá una escultura a pie de calle, de tamaño algo mayor que el real, que se sufragará por suscripción popular y de cuyo diseño se está encargando el escultor Luis Martínez Giraldo, autor de Los Tres Poetas y de la estatua de Godoy, entre otras.

Esta mañana se ha presentado oficialmente la Comisión de Amigos de Celdrán, integrada “exclusivamente” por amigos del alcalde recientemente fallecido, que ha tomado las riendas de este proyecto, que ayer presentaron al actual alcalde, Francisco Javier Fragoso, y a los grupos políticos con representación en el ayuntamiento pacense. La comisión está formada por amigos cercanos y habituales de Celdrán: Pedro Rubio, Jesús Muñoz, Francisco G. Zurrón, Joaquín Timón, Antonio Ávila y Julián Leal.

La escultura que se va a erigir parte de una que los compañeros del grupo municipal del PP regalaron a Celdrán cuando dejó la alcaldía. El alcalde aparece en una postura que lo retrata fielmente, tranquilo y sencillo, con el bastón de mando oculto en la espalda , como “escondiéndolo, pues a Miguel no le gustaba figurar”, que es como lo ve Martínez Giraldo, que se emociona al recordarlo, pues les unió una gran amistad. El proyecto está bastante adelantado y además el escultor no cobrará nada por su trabajo. Sí habrá que sufragar los costes derivados de la función en bronce, la pátina, el transporte y la colocación en su lugar.

La comisión ya ha decidido que la escultura se ubique en la esquina de la avenida Villanueva con la calle peatonal del lateral de El Corte Inglés (donde está la boutique Paola), pues era un lugar de paso habitual de alcalde y además congrega a numerosos ciudadanos. No irá sobre ningún pedestal, sino con una sencilla peana, pues sus amigos creen que así será más fiel a la personalidad de Celdrán, que se caracterizó por su “sencillez y cercanía”, según destaca Martínez Giraldo. La escultura no sobrepasará los 2 metros “para que la gente pueda acceder a él” y darle más proximidad. El escultor cree que no podrá estar terminada antes de seis meses. Giraldo calcula que el coste del proyecto podría rondar entre 15.000 y 19.000 euros. El ayuntamiento asumiría la obra civil.

La comisión ha abierto cuentas en tres entidades bancarias a nombre de Badajoz con Miguel Celdrán: Liberbank (ES14 2048 1116 2234 0005 4885), Ibercaja (ES86 2085 8201 8603 3031 5052) BBVA (ES98 0182 1487 5902 0172 9096) o a con Bizum en el teléfono 648402530 (vinculado la cuenta de Ibercaja).