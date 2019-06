Un centenar de personas se concentran en Badajoz reclamando que gobierne el partido más votado

Un torno a un centenar de personas se han concentrado desde las 20.30 horas, en la plaza de España, ante el Ayuntamiento de Badajoz, para protestar por el acuerdo de gobierno entre el PP y Cs, con apoyo de Vox, impidiendo así que vote la lista más votada con otro grupo.

La convocatoria se extendió por las redes sociales nada más saberse que Cs pactaría con el PP en vez de con el PSOE, que fue el más votado.

Los concentrados, pacíficamente, corean eslóganes como "que no, que no nos representan, que no", y "fuera fascistas del ayuntamiento".