Cerca de 40 artistas urbanos plasman sus obras en muros, vallas y medianeras del entorno del Campillo

Tras varias horas de trabajo ya se van perfilando las obras de los cerca de 40 artistas urbanos que están participando en la primera edición de 'Badajoz pinta', el concurso organizado por la Concejalía de Comercio con el objetivo de transformar muros, vallas y medianeras del entorno de El Campillo para contribuir a la regeneración de la zona y atraer visitantes a una de las partes más degradadas del Casco Antiguo. Desde las ocho de la mañana, los autores, de manera individual o en equipos, están manos a la obra ante sus particulares 'lienzos' para dar forma a las obras que previamente ha seleccionado el jurado entre los 70 bocetos recibidos. Ibn Marwan, Porrina y hasta el conocido Pirulo y su perro Caramelo son solo alguno de los personajes que se están plasmando en las vallas y paredes hasta ahora vacías, junto con escenas protagonizadas por niños, monumentos de la ciudad, el río o el Carnaval.

A Pablo Fernández, de Badajoz, le ha correspondido un lugar privilegiado: junto a los jardines de La Galera. Sobre dos de las vallas está dibujando una escena con una princesa árabe que ve desde una ventana la ciudad, un homenaje a los orígenes de la capital pacense.Este profesor de Matemáticas es grafitero desde pequeño y ve una oportunidad en este tipo de iniciativas para dar "repercusión y visibilidad al arte urbano".

En la calle San Lorenzo, Francisco Pajuelo, está dibujando a Porrina de Badajoz. "El barrio lo pide y tenía que tener su mural. En cuanto he empezado a pintarlo, los vecinos me han dicho enseguida: ese es el marqués", comenta. A pocos metros, en la calle Concepción Arenal, su hijo Alejandro Pajuelo, 'Chino', autor del reconocido mural dedicado a los sanitarios en el hospital Materno Infantil. Hoy ha elegido para dejar sobre su muro a Pirulo, conocido personaje del Casco Antiguo, y a su perro Caramelo. "Se trata de representar a Badajoz y creo que es una persona que conoce todo el mundo y me apetecía".

Subida en una grúa del Servicio de Alumbrado, Anna Repullo, está dibujando en el lateral de un inmueble que da a un solar vacío, también en la calle Concepción Arenal, dos niñas saltando a la comba. Esta artista profesional ha venido desde Barcelona solo para participar en el concurso.

El concejal de Comercio, Ignacio Gragera, que ha visitado la zona junto a miembros del jurado y patrocinadores, Leroy Merlín y Fundación CB, ha mostrado su satisfacción por el resultado "espectacular" de esta iniciativa, a pesar de que la actividad no terminará hasta mañana. "Creo que Badajoz Pinta le va a pegar un cambio absoluto no solo a la zona del Campillo, sino a San Lorenzo y Concepción Arenal. Ver esos muros en malas condiciones llenos de vida, color y arte hace merezca la pena pasear por estas calles solo para verlos", dijo. Gragera señaló la voluntad de que haya nuevas ediciones de este concurso que, según ha destacado, "se ha convertido en uno de los más grandes que se han planteado de este tipo en el conjunto del país".

Los artistas tienen toda la tarde de hoy y mañana por la mañana para concluir sus obras. Todos recibirán una gratificación y el jurado, presidido por el pintor Ramón de Arcos, elegirá a los ganadores. No será fácil, según ha reconocido el propio presidente, por la "gran calidad" de las obras que se están realizando.