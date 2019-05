La cesión de suelo para el colegio de Gévora sigue en trámite tras 2 años

Casi dos años después de que se anunciara la construcción de un nuevo colegio en la pedanía de Gévora, siguen pendientes de concluir los trámites para la cesión de la parcela que el Ayuntamiento de Badajoz ofreció a la Junta de Extremadura junto al IESO Colonos. Esta demora condiciona los plazos del proyecto y, por lo tanto, a día de hoy no hay fecha prevista ni para el inicio de las obras ni para la apertura del centro.

La delegada provincial de Educación, Piedad Álvarez, explicó ayer que la documentación que han solicitado al ayuntamiento, el pasado 21 de febrero por cuarta y última vez, es la relativa a las servidumbres del terreno y a la exención de plazas de aparcamiento, sin la que no se puede seguir avanzando en el proyecto, pues en uno y otro caso condicionarían la actuación. La consejería solicitó una parcela de 10.000 metros cuadrados y la ofrecida por el ayuntamiento, aunque con una situación idónea por estar al lado del instituto, cuenta con 9.603 metros cuadrados. Sin constatar que no habrá que hacer retranqueos por las servidumbres y saber si el número de aparcamientos puede ser menor al que exige el Plan General Municipal, los técnicos no pueden asegurar que en ese terreno se pueda levantar el colegio previsto, con 6 unidades de Infantil, 12 de Primaria, comedor, gimnasio, biblioteca y sala de usos múltiples, entre otras dotaciones.

Fuentes municipales, por su parte, señalaron a este diario que Patrimonio ya remitió a Educación los informes solicitados, pero que la consejería pidió que el levantamiento topográfico se remitiese en otro formato. Esta documentación, que incluye los planos de la parcela y también el certificado de que está libre de servidumbres, se enviará a la Junta la próxima semana, según aseguró ayer el ayuntamiento.

Álvarez, que valoró el trabajo realizado tanto por los técnicos de la consejería como por los del ayuntamiento pacense, lamentó que estos trámites no se resuelvan con mayor celeridad, así como que esta situación se repita cuando se trata de actuaciones en infraestructuras educativas en Badajoz. De hecho, según señaló, en el 2017, a propuesta de la consejería, responsables y técnicos de Educación, entre ellos la propia delegada provincial, mantuvieron un encuentro con la portavoz municipal, María José Solana, el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, y técnicos municipales para tratar de que estos trámites no se prolongaran en el tiempo, aunque el encuentro no parece haber dado frutos.

La delegada provincial no quiso polemizar ni buscar «culpables» y aseguró que la consejería, ha tomado medidas para garantizar la escolarización en el colegio De Gabriel los dos últimos cursos, con unos 450 alumnos, habilitando nuevas aulas. La falta de espacio, la dispersión de los alumnos (algunas aulas están fuera del centro) y la antigüedad del centro han llevado a los padres a reclamar un centro digno con numerosas protestas.