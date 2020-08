Cetex y la hostelería local urgen un plan de rescate financiero

Importan alemanes a Baleares, Canarias y Cataluña, pasa lo que pasa y a mí me cierran el negocio en la otra punta, cuando en el ocio nocturno, aquí, no ha habido ningún caso -de covid-19-. No tratan igual a Extremadura que a otras comunidades», manifestó Casimiro Blue, propietario de un local en Sinforiano Madroñero. Blue explicó que «de mi negocio vivimos 12 familias, porque los que trabajan conmigo son cabezas de familia en sus casas, y ahora estamos cerrados, de una noche para otra, sin posibilidad de Erte, sin saber cuánto tiempo y sin ningún caso médico».

El testimonio de Blue es un ejemplo de lo que vive el sector del ocio nocturno en Badajoz. Por ello los presidentes de Cetex, Manuel María Moreno, y de la Plataforma de Hostelería de Badajoz, Laura García, reclaman «un plan de rescate financiero», ante los efectos «catastróficos» derivados del cierre de estos establecimientos. No obstante, afirmó que «cortar un sector que no ha dado casos y no otros que sí, es no saber lo que se hace. Yo no pido ni ayuda, solo que me dejen trabajar».

Moreno expresó que «aparte de permitir a los locales y discotecas usar las terrazas, las medidas tendrían que ir acompañadas de un rescate financiero para un sector, según Víctor Pérez, responsable de Ocio Nocturno en Cetex, que «con unos 80 locales en Badajoz, con 600 empleos directos y muchos más indirectos, ha cerrado el 85%, todos los que no tienen terraza, y los que tienen, es una economía de supervivencia».

Insistió Moreno en que «no ha habido ningún caso por el ocio nocturno» y que «no tenemos que pagar porque los haya habido en otras ciudades; igual que se cierran pueblos por exceso de casos, se podría hacer con el ocio nocturno, si hubiese en Badajoz algún caso, cerrar los locales afectados de la zona, pero no toda una industria con tantísima gente que vive de esto, sin ningún caso».

Cetex y las plataformas de hostelería han dirigido un escrito a Presidencia de la Junta «para que nos atiendan con urgencia», afirmó Moreno, y que la petición de rescate es al Gobierno central y a la Junta, «tendrá que ser el central amparado en el territorial», dijo.

Así mismo, el ayuntamiento no ha hablado aún con Cetex ni con la Plataforma de Hostelería de Badajoz, que según su presidenta, Laura García, «nos han mandado una nota diciendo que han pedido información a la Junta, pero no han contactado con nosotros».

Para García, la solución pasa por «un plan de rescate además de otras medidas», que estudian para presentarlas como federación regional de plataformas locales,

Víctor Pérez, que tiene cuatro locales y espera abrir otros dos, explicó que con él trabajan «unas 40 personas; muchos como trabajo de transición, pues ahora «el mal llamado ocio nocturno, que le pega más al botellón, pues somos hostelería nocturna, abre principalmente los sábados; los jueves desaparecieron y los viernes llevan el mismo camino».

Consideró que la situación, «catastrófica se queda corto», puede cambiar algo si se hace «alguna matización en la norma, como esperamos, por conversaciones con la Junta y el ayuntamiento, para adaptarla a la realidad cuanto antes», pues, insistió también él, «a día de hoy no hay brote asociado al ocio nocturno». Y alertó de que «el cierre puede tener el efecto contrario, que la gente tenderá a las celebraciones privadas, en las que sí hay descontrol y falsa confianza, mientras que en nuestros locales las medidas de seguridad son muy escrupulosas».

Pérez reclamó que «no nos traten a los hosteleros como peseteros sin escrúpulos, porque sabemos que seremos los más afectados si hay algún brote en nuestros locales. Somos los primeros interesados en que esto se controle».