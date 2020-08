Charlas online en homenaje a las víctimas del franquismo

Ya está bien de “guerra civilismo” y de interpretar la “Memoria Histórica” de forma parcial e interesada. Claro que es bueno conocer la historia, entre otras cosas para no repetir los errores que se cometieron hace tiempo. Pero esto, no son clases ni lecciones de historia, es una simple estrategia para que unos cuantos sigan chupando subvenciones, repitiendo año tras año los mismos argumentos de una visión parcial e interesada y en este año con la incorporación de colectivos LGTBI, que ya me dirán qué importancia tenían estos en aquellos años, pero no preocuparse que ya se encargaran de encontrarle acomodo, adaptando todo lo que haya que adaptar para seguir chupando del bote y darle un sesgo interesado y parcial de los hechos ocurridos. Lo que hay que hacer es superar el pasado sin rencores, como hasta hace poco lo íbamos consiguiendo, y dejar de remover las heridas que por los dos bandos existen, que aquí no había unos buenos buenísimos y otros malos malísimos, y como estos señores lo cuentan y así nos lo quieren hacer creer.