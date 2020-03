La cimentación de la nueva piscina de la margen derecha está al 80%

Las obras de la piscina cubierta de la margen derecha avanzan detrás del pabellón Juancho Pérez y, si siguen al ritmo actual y no se presentan grandes dificultades, podrá cumplirse el plazo de 16 meses, de manera que la primera fase estaría terminada en la primavera del 2021, según confirmaron ayer el jefe de la obra, Juan Mangut, y la arquitecta municipal, Begoña Galeano, en una visita a la parcela. La cimentación está al 80% y ya han comenzado a levantarse los muros de contención en el perímetro. Es visible el vaso de piscina de dimensiones olímpicas (50 metros por 25), que será cubierta y está situada a la derecha mirando al río. A la izquierda se encuentra la de chapoteo (25 por 7,5) y en medio está la piscina de compensación, para mantener el nivel del agua y que no haya fluctuación.

Las obra, adjudicada a la Unión Temporal de Empresas formada por Sehuca y Martín Casillas por 4,8 millones de euros (con inversión de la Junta y las arcas municipales), se inició a principios de noviembre. Los comienzos fueron lentos. Principalmente porque existía un edificio junto al pabellón que había que derribar y tenía amianto en la cubierta, lo que requería autorización de la Junta de Extremadura. Noviembre y diciembre fueron meses lluviosos y la obra se ralentizó, de hecho se tuvo que parar porque las máquinas no se podían mover en la excavación, ya que este terreno es muy arcilloso. Aunque ha llovido intermitentemente, la obra ha cogido un ritmo «más o menos normal» a partir de enero, según Mangut.

El 30 de diciembre se inició la cimentación y desde entonces, en dos meses, se han echado 1.340 metros cúbicos de hormigón, más los muros. La cota más baja de cimentación está terminada, la que se sitúa bajo rasante, donde van los vasos de las piscinas y toda la planta de las instalaciones como las calderas. El vaso no estará enterrado, sino que será transitable alrededor por el sótano. Quedan otras dos alturas superiores por cimentar. A la playa superior de la piscina se podrá acceder por tres puntos: desde el pabellón Juancho Pérez y por las dos calles peatonales laterales, aunque el más próximo a los bloques de viviendas será para deportistas, que es donde se situarán los vestuarios. En este mismo lateral existirá una rampa para bajar al sótano.

DISTRIBUCIÓN POR PLANTAS / La obra tiene unos 10.000 metros cuadrados de construcción: en la planta sótano, la de la playa y dos plantas laterales que se acabarán en otra fase. La cubierta será retráctil de vidrio (para invierno y verano), y el vaso contará con un muro móvil para separar distintos usos. Se trata de la primera piscina olímpica cubierta de Extremadura, porque las otras dos que funcionan en Badajoz son de 25 metros. Tendrá un uso polivalente, pero con las premisas de la alta competición, de aprendizaje y entrenamiento y también para el ocio, pero de una forma restringida para quien sepa nadar, pues tendrá 2,45 metros de profundidad. La pequeña de chapoteo tendrá 1,20 metros de altura, con acceso por rampa y escalera y se destinará a entrenamientos, clases y uso infantil.

Lo que se está construyendo es la primera fase del complejo de piscinas, situado a solo 5 minutos del centro de la ciudad en coche y 15 caminando por el puente de Palmas. La idea es construir además otra piscina de verano, al aire libre, en la tercera fase, en la misma parcela mirando al río y a una cota superior a la de la piscina cubierta. Será del mismo tamaño aproximado que la de chapoteo cubierta, y con menos profundidad que la olímpica.

En la segunda fase se han previsto oficinas, salas de formación, un gimnasio y la cafetería, situada en la planta primera, encima de la piscina de chapoteo, mirando hacia el parque y la catedral, con acceso por Adolfo Díaz Ambrona, que se uniría a la primera fase por una pasarela. En esta primera fase no se han previsto aparcamientos, pero existe un amplio área para estacionar en la zona más próxima al parque del río, que ya está urbanizada.