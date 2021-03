Civitas Pacensis construirá en la antigua Coca-Cola unifamiliares

Un residencial de viviendas unifamiliares, de unos 250 metros cuadrados cada una, con zonas verdes, piscinas, instalaciones deportivas y puntos de recarga para vehículos eléctricos, en el que los materiales sostenibles sean los predominantes. Es el proyecto en el que Civitas Pacensis está trabajando para desarrollar en el terreno de la antigua planta embotelladora de Coca-Cola, en la avenida de Elvas, que, como adelantó este diario, la sociedad inmobiliaria ha adquirido recientemente.

Aunque la actuación aún está en ciernes y todavía no se ha cerrado ni el número de viviendas de la promoción ni la inversión total, la previsión es que las obras de esta nueva ‘miniurbanización’ comiencen en el plazo de entre 6 meses y un año, según avanzó ayer su presidente, Alejandro Ayala. El primer paso será demoler la antigua fábrica para dejar libre la parcela, de unos 36.000 metros cuadrados, donde se levantará una promoción que se suma a otras que Civitas Pacensis ya está construyendo o proyecta en esta misma avenida, por la que la promotora ha hecho una clara apuesta, con 250 viviendas en marcha y la estimación de construir como mínimo 500 a lo largo del 2021.

La intención es que estas viviendas unifamiliares se puedan empezar a comercializar este mismo verano.

«Nosotros plantearemos nuestra idea para ver si gusta o no y sobre esa base comenzaremos a trabajar», señaló el presidente de la sociedad inmobiliaria.

«Queremos hacer viviendas para toda la vida, en un entorno amable, familiar y de forma ecosostenible», apuntó Ayala sobre esta nueva promoción de la avenida de Elvas, una zona por la que la promotora ha apostado debido a la gran concentración de centros de trabajo, como el Hospital Universitario, la universidad o el futuro hospital privado que abrirá Quirón justo en la parcela aledaña, así como por su cercanía con la plataforma logística y su proyecto más ambicioso: Campus Civitas, con más de 2.700 viviendas detrás del campus universitario que, entre otros servicios, contará con un colegio bilingüe y un centro de Formación Profesional (FP) en el que se impartirán enseñanzas relacionadas con los nuevos nichos de empleo que crearán las empresas que se instalarán en la plataforma, como la fábrica de baterías de litio o Amazon.

Solo en Badajoz, Civitas Pacensis lleva invertidos más de 60 millones de euros en suelo (30 en las 54 hectáreas del Campus Civitas y el resto entre la avenida de Elvas y otros puntos de la ciudad en los que en breve anunciará nuevas promociones). La compra del terreno de la antigua Coca-Cola, una de las últimas operaciones, no entra en esas cuentas. Aunque el del Campus Civitas fue el proyecto con el que la sociedad inmobiliaria se presentó en sociedad, los plazos previstos se están demorando por los trámites urbanísticos. Este escollo ha hecho que la promotora decida ponerse manos a la obra con otros proyectos, pues su voluntad ha sido siempre desembarcar en Badajoz para quedarse, aunque los plazos administrativos no lo acompañen todo lo que quisieran. «No tendría sentido quedarnos parados», señaló Alejandro Ayala, quien defiende que los nuevos proyectos que se avecinan en la ciudad pueden convertirla en una «burbuja» en medio de la crisis económica por la pandemia.

A este reto Civitas Pacensis pretende contribuir con un nueva forma de construir. «Queremos distinguirnos por la calidad y la conciencia energética de nuestras promociones, que no son ni mejores ni peores que las de la competencia, pero no queremos hacer una casa para vender, queremos hacer una casa en la que a la gente le guste vivir toda la vida y que en momentos difíciles, como los de la pandemia, no se convierta en un lugar horrible», aseguró su presidente.