Civitas Pacensis proyecta un barrio junto al campus de Badajoz con 2.700 viviendas

Una ciudad triunfa si se hace entre todos. Si pones algo ajeno lo rechaza como un organismo vivo», manifestó el arquitecto Rafael de la Hoz, diseñador del proyecto Campus Civitas, que promueve un grupo de 14 inversores de distintos sectores, con vínculos en Extremadura, que se han unido para desarrollar el primer gran proyecto urbanístico postcrisis» de la ciudad.

Se trata de Campus Civitas, de la promotora Civitas Pacensis, que proyecta un nuevo barrio entre el campus y la A-5. Ya ha comprado por 30 millones 54 hectáreas, de las que 5,6 serán zona verde, 1,6 superficie comercial y 13,2 para equipamiento. De éste destaca un colegio internacional bilingüe, un centro de formación profesional de alto nivel, o una residencia de mayores, entre otros, todos privados. También se prevé la construcción de 2.713 viviendas: 2.262 plurifamiliares, 451 unifamiliares, de las que 722 serán protegidas y una buena parte de alquiler.

El proyecto Campus Civitas lo presentaron ayer el presidente de la promotora, Alejandro Ayala, con el autor, el socio Rafael Martínez Sanz y la coordinadora, María Masa, en un acto con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; el de la diputación, Miguel Ángel Gallardo; el alcalde, Francisco Javier Fragoso; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco y numerosos invitados del mundo empresarial.

UN PEQUEÑO PUEBLO

Civitas Pacensis quiere dotar a la ciudad «de un nuevo barrio sobre la bases de sostenibilidad, habitabilidad y movilidad, un concepto innovador adaptado a los nuevos modos de vida y que posicione a la ciudad en la Agenda 2030», manifestó Ayala. El proyecto parte de una «actualización del Plan General Municipal (PGM) de 2007 para cumplir los estándares ambientales; y reduce voluntariamente la edificabilidad».

«La idea es traer un trozo de pueblo a la ciudad, una actuación integradora con espacios para vivir, trabajar, estudiar y disfrutar en un enclave estratégico por su proximidad al campus, al hospital, la Plataforma Logística y la frontera», dijo Ayala,

El proyecto, cuantificado en unos 300 millones si llega a completar sus cuatro fases, se desarrollará complementando el tejido urbano entre la A-5, el campus y el Cuartón del Cortijo, ubicando sus espacios dotacionales en su perímetro para dar una imagen compacta de la ciudad».

PRIMERA FASE

La primera fase está en trámites urbanísticos para hacer 600 viviendas, con una inversión de 40 a 50 millones de euros. La previsión es que «si todo va bien, contando con apoyo de la Junta y el ayuntamiento, se puedan iniciar las obras en el cuarto trimestre de 2020, con una duración de unos 24 meses».

Ayala afirmó que «el proyecto se completará dependiendo del ritmo de crecimiento; no tenemos deuda del suelo y está libre de cargas. Iremos haciendo poco a poco un pueblo pequeño; el proyecto no se va agotar por limitaciones económicas. No queremos especular, venimos a quedarnos, por eso hemos elegido a un arquitecto de prestigio internacional, para que no haya dudas». Y añadió: «No queremos hacerlo solos, queremos que estén promotores, arquitectos y suministradores de aquí, es un proyecto para que todos los agentes económicos de la ciudad aporten».

PLATAFORMA Y AVE / Para Civitas Pacensis, la Plataforma Logística es «un hecho relevante». Mantienen contactos «con firmas para que se instalen en la ciudad, y haremos promociones para satisfacer sus necesidades de vivienda», explicó Ayala. Y es «importante que la plataforma arranque, que vengan cuantas más empresas mejor». Y «el tren sera un efecto dinamizador de la zona». Concluyó que «haremos las viviendas que la gente quiera, acercándonos a quienes trabajan allí».

NO PRISAS / De la Hoz, que ha realizado otros trabajos en Badajoz, insistió en «seguir el ritmo no del retorno financiero, sino del tiempo de la ciudad. No prisa es un valor». Y al referirse al PGM, habló de «innovación para adaptar el proyecto a la nueva realidad de la sociedad después de la crisis, porque han cambiado muchas cosas, y hacerlo con un diseño flexible, acompañando a los promotores; es vital que participen otros actores de la ciudad».

Habló de diseño urbanístico, más que de vivienda, en términos de «conectividad y movilidad, con un servicio de autobús que es bueno y el río, bellísimo, ya no es una barrera». Y el proyecto es «un paso importante en la construcción del futuro de la ciudad, que debe ser cada vez más amigable, sostenible y vivible».

Además, la promotora tiene otros proyectos en marcha en Badajoz, en Prim, Alféreces, Ronda del Pilar, La Pilara o Ronda Norte, por valor de 10 millones. También. dijo Ayala, gestionan la tramitación urbanística de la parcela comprada a los antiguos Salones Murano para el hospital que proyecta construir Quirón, en la avenida de Elvas.

Ayala, que es de Badajoz y trabajó en Joca hasta que se independizó, contó que tuvo, a raíz de la crisis, que comenzar de cero, fuera, «y conocí a inversores a los que hablé de Badajoz, y cuando conocieron la ciudad, su río, zonas verdes, su ubicación fronteriza y proyectos en marcha decidieron a invertir. Son amigos con raíces extremeñas», dijo.

EMPLEO Y RIQUEZA / Por otro lado, Fernández Vara destacó la apuesta «de iniciativas empresariales que favorecen la generación de riqueza y empleo en la región». También que el proyecto Campus Civitas hace «partícipe a la ciudad, lo que supone un cambio paradigmático al traer recursos de fuera para invertirlos adecuadamente aquí».

Consideró el presidente que el plan urbanístico, «que siembra un modelo nuevo y hace la ciudad más atractiva, va en línea con lo que tienen que ser estos nuevos tiempos en los que el país, la región y las ciudades las tenemos que construir saliéndonos al encuentro, porque para que a Extremadura le vaya bien, le tiene que ir bien a sus empresas».