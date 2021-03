Las cofradías mostrarán a sus titulares en altares efímeros en los templos

La próxima Semana Santa de Badajoz será quizá «la más íntima y también la más intensa». Lo ha dicho esta mañana el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Cayetano Barriga, durante la presentación oficial de los actos organizados. Un año más, no se celebrarán los quince desfiles procesionales, suspendidos como medida de prevención para evitar contagios, lo que no significa que no haya Semana Santa, que seguirá celebrándose, como tradición cultural y como expresión religiosa.

Así lo han puesto también de manifiesto el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, y Pedro Fernández Amo, delegado episcopal para hermandades y cofradías.

Todos ellos han agradecido el esfuerzo de las hermandades para mantener el espíritu que las mueve en medio de esta crisis y su capacidad de adaptación.

Con ese carácter íntimo que las cofradías han querido conferir a esta Semana Santa, una de las actividades centrales será la exposición de las imágenes titulares de cada una de las 11 hermandades de Badajoz en los 9 templos que albergan a las cofradías. Las mostrarán en altares efímeros, en horarios que no interfieran en las celebraciones litúrgicas de cada parroquia. Las imágenes saldrán de los camarines donde permanecen el resto del año y se colocarán en el interior de las iglesias, ataviadas y adornadas como lo hacen habitualmente en Semana Santa, para que los ciudadanos puedan admirar sus detalles y acercarse a ellas a los templos.

Estos altares se inauguran el 21 de marzo por la mañana y en cada iglesia permanecerán hasta el día que corresponda a su estación de penitencia. Ese día, cada hermandad organizará una celebración litúrgica especial en su templo, que sustituiría a la procesión. Al día siguiente cada imagen volverá a su lugar.

Algunas hermandades, como es el caso de la Virgen de la Soledad, montará sus tres pasos. Teniendo en cuenta que hay cofradías que comparten un mismo templo, la exposición de las imágenes se organizará como habitualmente, cada una en su correspondiente capilla o espacio definido cuando se montan los pasos.

No será la única actividad, aunque sí la única que organiza la agrupación con presencia física en los templos, donde se permitirá la mitad del aforo. Barriga defendió que las nuevas tecnologías y las redes sociales ofrecen «una ventana» para que las cofradías puedan acercarse a sus hermanos a través de contenidos audiovisuales. Así, en colaboración con el ayuntamiento, se han organizado siete programas temáticos audiovisuales vinculados a la Semana Santa. Sus títulos son: ‘La ciudad se hace cofrade’, ‘Las artes aplicadas’, ‘Vivencias y sentimientos’, ‘Fe y tradición’, ‘Las casas de hermandad y sus museos’, ‘Los altares efímeros’ y ‘Legado musical’. Además, se han previsto otros once programas monográficos, dedicados a cada hermandad, que se emitirán el día que corresponda a la estación de penitencia de cada cofradía.

También en colaboración con el ayuntamiento, se ha organizado el VIII Concurso de Dibujo Cofrade, con la participación de numerosos colegios, cuya exposición se inaugurará el 12 de marzo en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, coincidiendo con las muestras de dioramas de la Pasión y de 18 pasos en miniatura, además de una maqueta de la carrera oficial. Asimismo, se ha organizado la exposición de fotografías de la Semana Santa del 2019, que será «inédita», según apuntó el alcalde, pues fue una de las actividades que se tuvo que suspender el año pasado.

El programa de la Semana Santa de Badajoz comenzará, como ya se anunció, el 20 de marzo, con el pregón en la catedral a las 20.30 horas a cargo de Juan José Montes.

Durante el acto de ayer, el arzobispo quiso hacer hincapié en que se respeten las medidas sanitarias de seguridad para preservar la salud en los actos litúrgicos.