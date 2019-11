Colectivos cívicos urgen a la Junta la creación del Consorcio Monumental

Colectivos ciudadanos como SOS Casco Antiguo, Amigos de Badajoz, o la Asociación Cívica criticaron el voto en contra del PSOE en la Comisión de Cultura y Turismo de la Asamblea a impulsar el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz, con ayuntamiento, diputación y Gobierno central y Junta; y urgieron a ésta y a las otras administraciones su creación. El «no» fue a una propuesta del grupo popular que apoyaron Unidas Podemos y Ciudadanos.

Coincidieron las asociaciones en que la negativa socialista llama la atención «porque apoyó en el ayuntamiento una declaración instando a las demás administraciones a constituir el consorcio», y «porque está en su programa».

«Tendremos que ser los colectivos de Badajoz los que demos una respuesta conjunta a la clase política de lo que realmente demandamos», señaló Amigos de Badajoz.

La Cívica, como las demás asociaciones, criticó los argumentos del PSOE para votar no, al decir «que no sería eficiente para conseguir los objetivos buscados y la mala gestión de los fondos para la recuperación del entorno monumental por parte del ayuntamiento», Y dijo que es «una muestra más del desprecio del gobierno regional a la ciudad».

SOS Casco Antiguo expresó su «decepción, rabia y tristeza» e indicó que «ningún diputado con teléfono de última generación conoce mejor que nosotros nuestras necesidades; nadie mejor que nosotros para hace política». Y que «frente al consorcio que nos niegan» propone «el de la sociedad civil, el de la gente que ama a este barrio».

FRAGOSO Y EL PP / Para el PP, la situación «evidencia la descoordinación y deslealtad de los socialistas en Mérida hacia la ciudad más grande de la región». Y añadió que «no son coherentes porque lo prometieron en su programa municipal». Se unieron a las críticas Cs y Badajoz Adelante.

No obstante, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, manifestó que «no me preocupa lo que diga el PSOE en la Asamblea, lo importante es lo que digan la Junta y el presidente». Consideró que «es decisión de gobierno, no de parlamento; el consorcio no se crea por ley, si no por acuerdo del Consejo de Gobierno. Y estoy convencido de que ahí el escenario será diferente».

Fragoso afirmó que está convencido de que el voto en contra del PSOE, «es más fruto del debate político que de un resultado real del que estoy convencido que lo vamos a conseguir entre todos». Y de que «con el presidente de la junta, el de la diputación y el Gobierno de España, al final vamos a compartir el reto de rehabilitar el entorno histórico, con nuestro Casco Antiguo».

El PP, Cs y los colectivos ciudadanos señalaron que Mérida tiene su consorcio desde 2015 y Cáceres desde 2013, y «no se entiende que Badajoz, con 153.000 habitantes y un imponente patrimonio cultural, no lo tenga».

Ignacio Gragera, portavoz de Cs y del gobierno, dijo que no entendía «la motivación que ha llevado al PSOE a votar contra algo que es realmente mayoritario en Badajoz», y añadió que «tenemos la mano tendida».

También Badajoz Adelante «exige» al PSOE la creación del Consorcio del Casco Antiguo. E incidió en que «Vara se niega a constituir el consorcio, que es vital para el futuro de nuestra ciudad y condena a los 10.000 vecinos del Casco Antiguo a la marginación con excusas absurdas».

CABEZAS Y EL PSOE / Por su parte, el portavoz socialista, Ricardo Cebezas, aseguró que el PSOE «quiere un consorcio con futuro, donde se definan qué actuaciones se tienen que acometer y qué problemas hay que solucionar para mimar el casco histórico y su patrimonio». Añadió que «hay que madurar cada paso y hacer una propuesta seria, algo que el tripartito no ha hecho, solo pide y lo hace sin madurarlo. Hay que hacer un planteamiento serio a una realidad demoledora».

Cabezas dijo que no tiene »duda de que la Junta de Guillermo cumplirá con Badajoz, como siempre ha hecho, como conocido es que con Monago en la Junta jamás se lo propuso el alcalde».

Además, pidió al tripartito «que trabaje y deje el patrimonio fuera de la confrontación política». E indicó que «el consorcio es necesario por la incapacidad del PP para poner el barrio al día». Dijo que no admite «el no como respuesta», pidió «que se reconsidere lo votado en la Asamblea» y anunció que en breve se reunirá con el presidente Vara.