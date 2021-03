Colectivos de Suerte de Saavedra tendrán prioridad en los huertos urbanos

Colectivos de Suerte de Saavedra, como la asociación de vecinos o el colegio Manuel Pacheco, tendrán prioridad en la adjudicación de los 50 huertos urbanos que el Ayuntamiento de Badajoz ha empezado a preparar en una gran parcela situada en esta barriada y que ayer visitó el alcalde, Francisco Javier Fragoso, acompañado del concejal de Medio Ambiente, Jesús Coslado y de Blanca Subirán, concejala responsable de la estrategia Dusi, cuyos fondos sufragan este proyecto. Según marca la propia ordenanza que regula los huertos se abrirá un procedimiento público para solicitarlos, independientemente de que algunos sean reservados para los colectivos del entorno, no para los vecinos a título particular. Si hay más solicitantes, se realizará un sorteo. La cesión será gratuita por 3 años prorrogables si no hay más demanda del espacio disponible. En caso contrario, habrá rotación.

Las obras de los huertos urbanos han comenzado esta semana y se prolongarán mes y medio, como adelantó este diario. Coslado pretende empezar a preparar ya el pliego para la adjudicación, de forma que una vez que culminen los trabajos de adecuación, en una semana puedan estar adjudicados, para aprovechar así el periodo de siembra. Cada huerto tendrá 60 metros cuadrados con caminos de zahorra para facilitar el acceso. El alcalde destacó que este proyecto cumple varias finalidades, entre ellas, generará movimiento de ciudadanos desde otras zonas a este barrio para acabar con «estigmas».